Wenn man sich der Degerseestube nähert, liegt immer noch Rauchgeruch in der Luft. Helfer tragen einen Sack nach dem anderen zu den beiden riesigen 30–Kubikmeter–Container auf dem Parkplatz. Sie sortieren aus, was noch brauchbar ist, der Rest kommt weg, sagt Wirt Georg Gams.

Am letzten Sonntagmorgen stand die Küche der Gaststätte in Flammen. Vermutet wird ein technischer Defekt als Brandursache. Zu retten ist in dem Raum gar nichts mehr, sagt der Wirt. Viele Fliesen sind abgeplatzt.

Wirt Gams blickt schon wieder nach vorn

Dass die Küche Schrott ist, sieht auch ein Laie auf den ersten Blick. In den anderen Räumen hat vor allem der Rauch vieles unbrauchbar gemacht — und die Hitze. Es läuft wohl fast auf eine Kernsanierung hinaus, meint Gams.

Für den Wirt ist jetzt der Blick nach vorn wichtig. Er will alles wieder aufbauen: „Am liebsten möchte ich schon im Mai wieder öffnen.“ Er habe ein richtig tolles Team, sagt Gams, rund 15 bis 20 Helfer insgesamt.

Erst aufräumen, dann neu starten

Und wenn man sieht, in welchem Tempo die zwischen Gaststätte und Container unterwegs sind, dann glaubt man schon, dass es allen mit diesem ambitionierten Zeitplan ernst ist.

Er habe sich ganz am Anfang nach dem Brand schon gefragt, wie es weitergehen soll, meint er. Doch das war nur eine kurze Überlegung gewesen. Jetzt steckt er spürbar voller Tatendrang: erst aufräumen, dann neu starten.

Flucht vor dem Feuer führt übers Dach

Dass er und seine Lebensgefährtin überhaupt noch leben, ist Glück. Er hatte in der Nacht den Rauchmelder gehört. Im Treppenhaus sah er von unten den Rauch und die Flammen. Die beiden flüchten über das Dachfenster nach außen und dann über das Vordach nach unten.

Gaststätte ist eine Institution

Die Degerseestube ist für Gäste und Besucher eine Institution — und für Georg Gams selbst ein großer Teil der Familiengeschichte. Seit zwölf Jahren betreibt er die Wirtschaft und das Areal drumherum.

Übernommen hat er das von seinem Vater. Vor kurzem kam eine Ehrenurkunde von der Meckatzer–Brauerei — als Glückwunsch zum 50–jährigen Bestehen.

Küche war erst teilerneuert

„Das hätten wir wirklich nicht gebraucht“, sagt Gams. In die Küche hatte der Wirt erst vor anderthalb Jahren noch investiert und sie in Teilen erneuert. „Die Küche hat richtig gut funktioniert. Die werden wir auch wieder genau so aufbauen wie vorher.“ Mit einigen ganz kleineren Änderungen vielleicht, meint er.

Autofahrer halten immer wieder an

Immer wieder halten Autos vor der Kette zum Parkplatz. Jetzt noch für die vielleicht zehn schönen Tage den Rest des Areals zu betreiben, das wäre zu viel Aufwand gewesen.

So geben Helferinnen und Helfer den Besuchern Tipps, wenn jemand im See baden möchte. Denn das benachbarte Strandbad hat ja auf. Sie selbst brauchen ihre Energie, um Ordnung zu schaffen.

Wie es jetzt weitergehen soll

Die Gespräche mit der Versicherung laufen, sagt der Wirt, später kann auch die Küche raus. Gams hofft, dass dann jedes Rädchen greift und alle Handwerker Zeit haben, damit der Wiederaufbau auch schnell klappt.