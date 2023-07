Im Tettnanger Traditionsgasthaus Krone gibt es einen Generationswechsel: Das Ehepaar Tauscher Senior verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand und übergibt das Ruder im Brauereigasthof an Oliver Ludwig aus Friedrichshafen. Seit rund eineinhalb Monaten lenkt er die Geschicke des Restaurants und fühlt sich in Tettnang bereits gut aufgenommen.

Wir sind froh, einen so guten Nachfolger gefunden zu haben, der unsere Werte weiterführt. Fritz Tauscher Senior

Als fest stand, dass seine Eltern in den Ruhestand gehen möchten und man nach einer Nachfolge für den Gastronomiebetrieb suchte, sei erstmal nicht klar gewesen, wie es genau weitergeht und ob sich tatsächlich eine geeignete Nachfolge finden würde, sagt Fritz Tauscher Junior.

Diese Erfahrung bringt Oliver Ludwig mit

Mit Oliver Ludwig habe man nun jedoch einen Profi als künftigen Gastgeber der Krone gefunden, freut er sich. Erleichtert äußert sich auch Fritz Tauscher Senior: „Wir sind froh, einen so guten Nachfolger gefunden zu haben, der unsere Werte weiterführt.“

Oliver Ludwig ist für das Tagesgeschäft des Brauereigasthofs zuständig, die wirtschaftliche und strategische Verantwortung über die Krone bleibt jedoch in den Händen von Fritz Tauscher. Er und Oliver Ludwig kennen sich schon länger, sodass die Entscheidung nicht schwer gefallen sei, da man bereits um die gegenseitigen Stärken und Kompetenzen gewusst habe.

Oliver Ludwig ist in Friedrichshafen geboren und aufgewachsen und bringt bereits viel Erfahrung in der Gastronomie mit nach Tettnang. In der „Traube“ in Fischbach absoliverte er seine Ausbildung, die Berufsschule besuchte er in Tettnang. Nach Stationen in Karlsruhe und im „Waldhorn“ in Ravensburg verschlug es ihn zuletzt wieder zurück nach Friedrichshafen, wo er in Fischbach unter anderem fünf Jahre lang als Restaurantleiter im Hotel Maier tätig war.

Gäste nehmen ihn bisher gut auf

Nun freue sich der 40–Jährige auf eine Veränderung und die neue Herausforderung, wie er sagt. Personalverantwortung und Gästezimmer als Zusatzbereich zum Restaurant gehören nun ebenso zu seinen Aufgaben wie das Tagesgeschäft in der Küche zu managen oder auch mal im Service einzuspringen, wenn Not am Mann ist. In den vergangenen Wochen habe er sich in viele Abläufe schon einarbeiten können und auch schon Bekanntschaft mit zahlreichen Stammgästen gemacht.

Die Reaktionen der Gäste seien bislang durchweg positiv gewesen, sodass er sich herzlich aufgenommen fühle, sagt Ludwig. Dabei ist Tauscher und Ludwig wichtig zu betonen, dass sich für die Gäste im Grunde gar nicht viel ändere, denn das Konzept der Krone bleibt bestehen wie bisher. „Auch die Dreier–Konstellation mit Brauerei, Restaurant und Gästezimmern bleibt erhalten“, sagt Fritz Tauscher Junior.

So liegt der Fokus im Brauereigasthof weiterhin auf einer traditionellen und handwerklichen Küche mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln. Auch stehe die Krone für Tradition und Gastlichkeit, was viele Besucher sehr schätzen würden und weshalb die Krone auch ein großes Einzugsgebiet habe, das weit über die Grenzen von Tettnang hinausgeht.

Diese Neuerungen sind geplant

Dass die Übergabe an einen Nachfolger da entsprechend Zeit brauche, sei klar, meint Fritz Tauscher. „So etwas geht natürlich nicht in ein paar Wochen.“ Schließlich seien seine Eltern über Jahrzehnte die Gastgeber in der Krone gewesen. „Mein Vater wusste bei vielen Stammgästen schon, wenn sie zur Tür herein kamen, dass sie ihr Bier gerne leicht gestaucht wollen, was sie immer essen und an welchem Tisch sie am liebsten sitzen“, erzählt er.

Für die Zukunft will Oliver Ludwig am Altbewährten festhalten — und trotzdem manches ein wenig frischen Wind mitbringen. „Ich stelle mir zum Beispiel vor, die Karte teilweise ein wenig zu verjüngen und beispielsweise einige leichte Sommergerichte aufzunehmen“, sagt er.

Auch soll der Fokus noch stärker auf Regionalität und das „Slow Food“-Prinzip gelegt werden, das ohnehin schon seit Jahren fester Bestandteil des Konzepts sei, aber in Zukunft noch mehr in die Vermarktung mit einfließen soll.

Auf Fritz Tauscher Senior werden die Gäste der Tettnanger Krone in Zukunft übrigens trotzdem nicht ganz verzichten müssen: Er werde weiterhin vor Ort sein und auch Einsatzzeiten beispielsweise im Zuge von Urlaubsvertretungen seien geplant.