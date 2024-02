Im vergangenen Dezember hatte Wirt Hardy Seitz zum letzten Mal das Licht in seiner Wirtschaft ausgemacht - aber nicht für immer. Seit vier Wochen brennt in der beliebten Gaststätte Ranken in Pfingstweid wieder ein Lämplein: Seine Gerichte verkauft Seitz nun auf die Straße. „Die Gäste haben das sehr gut angenommen“, erzählt er.

Und viele der Kunden seien froh, dass es den Ranken mit seiner bürgerlichen Küche nun doch irgendwie noch gibt. Dabei waren die Pläne andere.

Der Ranken soll verkauft werden

Nachdem Hardy Seitz‘ Frau Silke im Sommer 2022 nach schwerer Krankheit verstorben war, machten Hardy und seine Tochter Linda zunächst weiter. Doch irgendwann war klar, dass Silke Seitz nicht zu ersetzen war, der chronische Personalmangel in der Gastronomie kam hinzu. Schweren Herzens entschlossen sich Vater und Tochter, die Wirtschaft aufzugeben und das Haus am Ortseingang zu verkaufen.

Würde die Gastronomie bleiben können?

Zwar gab es Interessenten, doch der Verkauf war kein Selbstläufer. Unklar war zudem, ob ein potenzieller Käufer die Gastronomie erhalten oder die Gaststätte in Wohnraum umwandeln würde. Schließlich kam Plan B zum Zug: Hardy Seitz baut die ehemaligen Gasträume nun für sich zu einer Wohnung um, Tochter Linda mit ihrer Familie wird in der oberen Wohnung einziehen.

Küche und Kühleinrichtungen bleiben, und Hardy Seitz verkauft sein frisch gekochtes Essen an fünf Tagen auf die Straße. So kommt er mit etwas weniger Personal aus.

Gibt es Essen bald nur noch im Straßenverkauf?

Hardy Seitz war und ist sich sicher, dass sein Angebot gut laufen würde. Auch aus dem Grund, dass es immer weniger Gaststätten mit bürgerlich-regionaler Küche gibt, die zudem die Öffnungszeiten immer weiter reduzieren.

Wäre der Straßenverkauf die Lösung, wenn immer mehr Wirtschaften schließen müssen? Jein, sagt Horst Müller, im Bodenseekreis Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes. „Die regionale und frische Küche wird es immer seltener geben und die Gastronomen werden sich Nischen schaffen müssen“, sagt er.

Immer weniger Betriebe finden Nachfolger

Der Straßenverkauf könnte eine dieser Nischen sein, aber die Gastronomen würden immer eine individuelle Lösung finden müssen. „Wir haben mehrere Baustellen, die alle ineinandergreifen. Personalmangel, Bürokratie, gestiegene Kosten für Lebensmittel und Energie, Konsumzurückhaltung, die Mehrwertsteuer - all das verschärft die Situation“, erklärt Müller.

Auch die Betriebsnachfolge sei schwierig - jüngere Nachfolger würden sich nicht mehr selbst so ausbeuten wollen, wie es für ihre Eltern in der Gastronomie noch selbstverständlich war.

Es bleibt deutlich weniger hängen

Wirte hätten zudem lokal sehr unterschiedliche Voraussetzungen, zum Beispiel was die touristischen Bedingungen vor Ort angeht. Die vor Corona ohnehin schon knappe Umsatzrendite sei von sieben auf aktuell drei Prozent gesunken. Heißt: Von 100 Euro, die der Gast liegen lässt, kommen noch drei beim Wirt an. Klar ist aber auch: „Wer es gut macht, kann sich derzeit kaum retten“, so Horst Müller.

Hardy Seitz könnte zwar schon in Rente gehen, doch sein Herz hängt am Ranken, und er hat auch noch Lust und Kapazitäten, zu arbeiten. Er schöpft seine Ressourcen vor allem am Wochenende aus, unter der Woche sei es etwas ruhiger.

Seine Logistik läuft rund, nach einer Probephase wird er möglicherweise die Karte noch etwas anpassen. Kleinere Familienfeiern kann er ebenfalls bedienen, ein Cateringangebot gibt seine Küchengröße allerdings nicht her.

Für Familie Seitz passt es nun

Mit der Lösung, die Hardy Seitz und seine Tochter nun gefunden haben, sind alle glücklich. „Es fühlt sich gut an“, sagt der Wirt. Für die Kunden passe das Konzept laut ihrer Rückmeldungen auch, wie Hardy Seitz sagt: „Wenn das alles so bleibt, dann war die Entscheidung richtig.“