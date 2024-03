Einst war das Softwareunternehmen Avira auf großes Wachstum in Tettnang aus - inzwischen gehört die Firma einem US-Konzern: Der Standort an der Kaplaneistraße soll geschlossen und das Grundstück verkauft werden.

Dennoch will sich Avira nicht komplett aus Tettnang verabschieden. Die Stadt hat unterdessen große Pläne für das Areal und will es zurückkaufen.

Stand jetzt darf da nur ein IT-Unternehmen stehen

Nachdem sich die Stadt vor zwei Wochen bereits ein Vorkaufsrecht für das Grundstück im Tettnanger Schäferhof gesichert hat, soll nun auch direkt ein entsprechender Bebauungsplan her. Den Aufstellungsbeschluss dafür will der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 20. März, fassen.

Der bisher für das Gebiet geltende Bebauungsplan „Avira“ wurde einst speziell für den Bau des Firmengebäudes aufgestellt und lässt nur eine sehr eingeschränkte bauliche Nutzung für „Gebäude und Anlagen eines Unternehmens der Informationstechnologie-Branche“ zu. Das soll nun mit einem neuen Bebbaungsplan „Kaplaneiweg“ in eine Nutzung zu öffentlichen Zwecken geändert werden, sodass die Stadt, die das Grundstück gerne kaufen würde, dort verschiedene Einrichtungen realisieren könnte.

Das Firmengebäude wurde dem schirmförmigen Avira-Logo nachempfunden, wie auf dem Archivfoto von 2019 zu erkennen ist. Das St. Anna-Quartier befand sich damals noch im Bau. (Foto: Mark Hildebrandt/Archiv )

Vorgesehen sind dort beispielsweise eine Grundschule, Einrichtungen im Kita-Bereich, Büroräume für die Verwaltung sowie möglicherweise ein Sitzungssaal und ein Veranstaltungsraum. Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren nach Paragraph 13a des Baugesetzbuchs aufgestellt werden - die frühzeitige Beteiligung sowie unter anderem auch die Umweltprüfung könnten dadurch übersprungen werden.

Nach Übernahme kommt es zu Entlassungen

Nach der Übernahme von Avira durch NortonLifeLock (mittlerweile umfirmiert in Gen Digital) hatte es unternehmensweit zahlreiche Entlassungen gegeben, auch in Tettnang. Die Kündigungen seien dadurch begründet gewesen, dass bei dem Zusammenschluss verschiedene Firmen und Marken zusammengelegt worden seien und es somit auch zu Überschneidungen gekommen sei, teilt eine Sprecherin des Konzerns auf SZ-Nachfrage mit. Auch hätten strategische Entscheidungen eine Rolle gespielt.

Die Entlassungen hätten demnach vorwiegend die Abteilungen Technik, Vertrieb und Kundenservice betroffen. Angaben zu der genauen Anzahl der Entlassungen, auch speziell am Standort Tettnang, macht das Unternehmen auf Nachfrage keine.

So viele Mitarbeiter gibt es noch in Deutschland

Avira hat nach eigenen Angaben aktuell rund 150 Mitarbeitende in Deutschland, gut die Hälfte davon in Tettnang. Diese seien unter anderem in den Bereichen Originalgeräteherstellung, technische Entwicklung, Vertrieb, Personalwesen, Marketing und im sogenannten Virenlabor tätig. Fast die Hälfte aller Mitarbeitenden des Gen-Konzerns sitzt in Europa, die meisten davon in Tschechien, gefolgt von Deutschland.

Das Gebäude des bisherigen Firmensitzes und das Grundstück in Tettnang stehen laut der Sprecherin nach wie vor zum Verkauf und sind bereits seit August 2023 auf dem Markt. Trotz des möglichen Verkaufs soll Tettnang als Standort jedoch auch in Zukunft eine Rolle für Avira spielen. Es sei nicht geplant, den Standort für Avira aufzugeben, betont die Sprecherin.

Das Avira-Gebäude in Tettnang. 2011 mit 320 Mitarbeitenden bezogen, sollen die heute 75 Beschäftigten in neue Räume ziehen. Die Stadt möchte das Gebäude samt Grundstück kaufen. (Foto: Linda Egger )

Sollte das Firmengebäude im Schäferhof verkauft werden, werde man sich nach alternativen Büroräumen in der direkten Umgebung umsehen. Die Sprecherin bekräftigt, dass Avira weiterhin eine geschätzte Marke innerhalb des Gen-Portfolios bleiben werde. Man wolle auch weiterhin in die Mitarbeitenden in Tettnang investieren - wie für alle anderen stünden auch für die Angestellten in Tettnang zahlreiche Ressourcen zur Verfügung.

Zahlen und Fakten