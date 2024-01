Gaissmaier ehrt Mitarbeiter mit Goldbarren

165 Jahre Treue zum Arbeitgeber: Diesen Rekord bei den Betriebsjubilaren hat jüngst die Franz Gaissmaier Baustoffe GmbH & Co. KG gefeiert. Wie die Betriebsleitung mitteilt, verteilt sich die Gesamtzugehörigkeit beim Tettnanger Familienunternehmen auf dreimal 30 Jahre, zweimal 25 Jahre, einmal 15 Jahre und einmal zehn Jahre. „Herzlichen Dank an alle Jubilare für Ihre Treue und Loyalität zu unserem Unternehmen. Solch langjährige Zusammenarbeit machen Unternehmen wie unseres so erfolgreich und gewährleisten Qualität und Kompetenz“, erklärte Geschäftsführer Peter Gaissmaier im Rahmen der Ehrung. Er beließ es nicht bei Worten. Eine langjährige Betriebszugehörigkeit wird bei Gaissmaier nämlich in Form von Goldbarren belohnt: Jubiläen werden ab zehn Jahren und dann alle fünf Jahre mit Gold aufgewogen - mit einem Gramm für jedes Jahr.