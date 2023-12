Gäste aus der Touraine feiern nachgeholtes 30. Jubiläum

Tettnang erwartet am Freitag knapp 40 Gäste aus der französischen Partnerstadt Saint-Aignan. Gefeiert werden soll - coronabedingt mit zweijähriger Verspätung - die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde 1991 in Tettnang.

Es war der Wunsch aus Frankreich, den Besuch in die Adventszeit zu legen, denn die französischen Gäste wollen hiesige Weihnachtsmärkte besuchen. So werden sie gemeinsam mit ihren Gastgebern am Freitag den Tettnanger Weihnachtsmarkt im Schloss besuchen. Das Programm am Samstag lässt Zeit bis 15 Uhr für eigene Erkundungen, dann geht es mit dem Bus nach Lindau zur dortigen Hafenweihnacht. Den Abend beschließt eine Fahrt mit der Seilbahn hinauf auf den Pfänder und zur Pfänderdohle.

Am Sonntag wird es dann um 11 Uhr einen kleinen öffentlichen Festakt anlässlich des Jubiläums der Städtepartnerschaft in der Grabenstraße beim Kaffeekännle geben, musikalisch umrahmt von der Stadtkapelle Tettnang. Hierzu ist Tettnangs Bevölkerung eingeladen.

Offiziell beendet wird der Jubiläumsbesuch mit einem Essen im Hopfengut N°20. Dies wird gleichzeitig die letzte Veranstaltung der Städtepartnerschaft sein, an welcher Sonja Hänle als Vorsitzende desselben teilnimmt, denn nach fast 25 Jahren zieht sie sich von diesem Amt zurück und wird den Stab zum Jahreswechsel an ihre Nachfolgerin Maron Ermler übergeben, welche vom Partnerschaftsausschuss in seiner letzten Sitzung im November zu ihrer Nachfolgerin gewählt wurde.