Fußballerinnen des TSV Tettnang retten einen Punkt

Nach einem 0:2-Rückstand haben sich die Fußballerinnen des TSV Tettnang in der Oberliga beim TV Derendingen noch ein 2:2 gesichert. Durch den Punktgewinn beim Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt bleibt der TSV nach acht Spieltagen Tabellensiebter. Am Sonntag (13 Uhr) hat Tettnang den Tabellenzehnten TSV Neckarau zu Gast.

Beim direkten Tabellennachbarn TV Derendingen liefen die Tettnangerinnen auf dem laut Mitteilung schwierigen Untergrund zunächst ihrer Form und dem Gegner hinterher. Bereits in der dritten Minute hatten die Gäste vom Bodensee Glück, als Marie Köger mit dem Kopf auf der Linie rettete. Die Frauen vom Ried kamen kaum aus ihrer eigenen Hälfte und waren ideenlos im Spielaufbau. In der 28. Minute gab es den zu diesem Zeitpunkt verdienten Gegentreffer. Nach einer Flanke von der linken Seite schloss Kim Hildenbrand aus 20 Metern unhaltbar für TSV-Torhüterin Lisa Mägerle ab. Außer einer Chance von Anja Stiefenhofer nach einem Abwehrfehler der Derendingerinnen war in der ersten Halbzeit nichts mehr zu sehen von Tettnang.

Starke Antwort nach dem 0:2

Die zweite Hälfte begann mit einem weiteren Rückschlag für die Gäste. Ein Freistoß aus aussichtsreicher Position wurde von Janina Kern ins Lattenkreuz gezirkelt (47.). Doch dann bewies Tettnang Charakter und ließ sich vom 0:2-Rückstand nicht beirren. Nur sechs Minuten später kam die Antwort durch die stark aufspielende Susen Kiesel. Alica Reiner reagierte schnell, warf den Ball Jana Erdle in den Fuß, die scharf in den Strafraum flankte ‐ hier war Kiesel zur Stelle. Von da an waren die Tettnangerinnen präsenter im Spiel, gewannen viele Zweikämpfe und hatten immer wieder gefährliche Aktionen. In der 81. Minute fiel der laut Mitteilung längst überfällige Ausgleichstreffer. Kiesel setzte sich im Gewimmel im Strafraum durch und wuchtete den Ball unhaltbar unter die Latte. Die letzten zehn Minuten gestalteten sich ausgeglichen, weshalb das Unentschieden gerecht war. Für den TSV war es ein Punktgewinn.

Oberliga, 8. Spieltag: TV Derendingen ‐ TSV Tettnang 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Kim Hildenbrand (28.), 2:0 Janina Kern (47.), 2:1, 2:2 Susen Kiesel (53., 81.) ‐ Schiedsrichter: Andreas Grübel ‐ TSV: Mägerle ‐ Kottmann (78. Trautwein), Erdle, Reiner (78. Bolinger), Kiesel, Serafini, Köger, Siber (46. Ebinger), Leim (65. Loitz), Siefenhofer, Kunz.