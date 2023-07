Dass etwas in der Montfortstraße getan werden soll, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch entschieden. Einstimmig war das Gremium dafür, die Zeit bis zu einer grundlegenden Sanierung in einigen Jahren so zu überbrücken, dass die Straße wieder sicherer ist.

Die Mängel fasst Jürgen Rapp vom beratenden Fachbüro Rapp + Schmid Infrastrukturplanung zusammen: Die Fahrbahn sei in schlechten Zustand, die Entwässerungsmulden ebenso, Steine seien lose, der Betonunterbau weise ebenso teils Schäden aus. Immer wieder gebe es hier auch Beschwerden von Bürgern, meinte Bürgermeisterin Regine Rist später.

Überbrückung und Zahlenverwirrung

Nun komme bald auch noch die Nahwärme, Breitband sei ein Thema, dazu sei die jetzige Lösung nicht frostsicher. Hier empfahl Rapp eine spätere Neugestaltung mit Natursteinpflaster, da ein langfristiger Erhalt der jetzigen Bauform im Vergleich deutlich teurer sei.

Jetzt soll es aber erst einmal darum gehen, die Zeit bis zu einer Sanierung in einigen Jahren überhaupt so zu überbrücken, dass eine Verbesserung spürbar ist. Hier gab es im Gremium ein paar Rückfragen zu den konkreten Zahlen, weil sowohl 27.500 Euro, 40.000 Euro und 50.000 Euro genannt waren.

Wie sich die Kosten aufteilen

Das löste sich dann bei der Erläuterung von Horst Hölz als Leiter des Bereichs Tiefbau folgendermaßen auf: Die Gesamtkosten für die ganze Montfortstraße würden nach jetzigem Kenntnisstand 50.000 Euro betragen. Die reinen Materialkosten liegen bei rund 27.500 Euro.

Die restlichen 22.500 Euro sind ein virtueller Verrechnungswert, weil der Bauhof den Einbau übernehmen würde. Die Mitarbeiter bekommen ohnehin Gehalt, stünden in der Zeit aber einfach nicht für andere Aufgaben zur Verfügung. Die Summe ist damit bezüglich der Maßnahme rein rechnerischer Natur.

Was der Kostenpuffer bringen soll

Beantragt indes waren 40.000 Euro für Materialkosten. Das begründete Horst Hölz damit, dass man damit auf der sicheren Seite sei. So sei es etwa möglich, Teile des Gehwegs ebenfalls zu sanieren. Oder, wie Hölz auf Nachfrage mehrerer Mitglieder des Gremiums erwiderte, möglicherweise auch Stellen, die mit Kaltasphalt ausgebessert worden seien.

Dick: Sicherstellen, dass kein Sondermüll

Drei Tage braucht das Fugenmaterial zum Aushärten. Im unteren Bereich der Montfortstraße auf Höhe des Rathauses gab es beim Test halbseitige Sperrungen. Ob das im oberen Bereich der Montfortstraße mit Blick auf die Verengungen auch möglich sei, wollte Horst Hölz nicht zusagen

Beim Fugenmörtel betonte Albert Dick (Grüne), dass sichergestellt werden müsse, dass dieser später nicht als Sondermüll entsorgt werden müsse. Seinem Antrag stimmte das Gremium fast einstimmig bei einer Enthaltung von Daniel Funke (CDU) zu.

Verwaltung will schon Sanierung in Blick nehmen

Peter Gaissmaier (FW) stellte klar, dass er geschäftlich nichts mit dem Auftrag des Bauhofs zu tun habe und auch nicht wisse, um welchen Stoff es sich konkret handle. Aber er kenne solche Materialien: Im Normalfall härte das aus und sei später mineralischer Abfall, der nicht vom Stein getrennt werden müsse. Bürgermeisterin Rist sagte, dass dies zügig geprüft werden solle.

Rist griff später auch noch mal das größere Bild auf, das Jürgen Rapp bereits gezeichnet hatte: Dass es jetzt auch darum gehe, das Gesamtprojekt vorzubereiten. „Wir möchten in der Verwaltung starten, damit wir die Grundlagenarbeit machen können“, sagte sie. Da wird es dann auch um Themen wie Aufenthaltsqualität oder Bepflanzung gehen.

Projekt liegt bei Stadtbaumeisterin Fuchs

Das Projekt liege bei Stadtbaumeisterin Andrea Fuchs, die bei der Sitzung allerdings krankheitsbedingt fehlte, wie Rist zu Beginn entschuldigt hatte. Das Gremium solle natürlich eingebunden sein.

Im Kern soll die jetzige Lösung lang genug halten, um die Zeit bis zur eigentlichen Baumaßnahme zu überbrücken: Das wird dann die grundlegende Sanierung sein. Das Verlegen von Breitband ist da ebenso Thema wie Nahwärmeleitungen.

Wärmeplanung und Mobilitätsgutachten sollen Rolle spielen

Das soll dann in einem Zug erledigt sein. Bürgermeisterin Rist betonte, dass es in der Tat so sei, dass man die Wärmeplanung ebenso auf dem Schirm habe wie das Mobilitätsgutachten. Nach diesem Punkt hatte Hansjörg Bär (Freie Wähler) gefragt.

Karl Welte (FW) mahnte noch an, dass man nicht rumprobieren, sondern mit Fachberatern sprechen solle, wenn es um den Fugenmörtel gehe. Er bezog sich damit auf die Darstellung, dass das Material auf einem Teilstück eingebaut worden sei, um es mit Blick auf die genannten Ziele zu testen. Regine Rist erwiderte, der Bauhof habe sich natürlich beraten lassen.