Die ganze Tettnanger Innenstadt wird am Sonntag, 10. September, zum riesigen Fest– und Handelsplatz, wenn das Bähnlesfest wieder Menschenmassen ins Städle lockt. Viel Altbewährtes, aber auch einige kleine Neuerungen sind im Programm enthalten. Fünf Tipps machen den Besuch auf dem Bähnlesfest zum perfekten Festerlebnis.

Die Anreise

Fast die gesamte Innenstadt wird am Sonntag gesperrt sein, Parkplätze sind entsprechend rar. Wer dennoch unbedingt mit dem Auto kommen möchte, ist mit den Park–and–Ride–Plätzen in Bechlingen und Bürgermoos gut beraten. Von dort gibt es Pendelbusse, die Besucher in die Stadt bringen.

Es war noch nie so einfach, mit dem Bus anzureisen, Margret Kaiser

Noch stressfreier ist die Anreise mit dem ÖPNV: Eine eigene Bähnlesfest–Linie fährt von 8.30 bis 18 Uhr ab Oberrussenried über Krumbach, Obereisenbach, Siggenweiler und Brünnensweiler nach Tettnang. Darüber hinaus stehen auch am Sonntag die regulären Buslinien zur Verfügung, die aus den umliegenden Gemeinden nach Tettnang und zurück fahren.

Der Flohmarkt bietet mit rund 400 Ständen reichlich Gelegenheit zum Stöbern. (Foto: Margret Kaiser )

Dabei hat der Busbetreiber Bodo einen Bähnlesfest–Tarif eingeführt und bietet Hin– und Rückfahrt für den Preis von einer Strecke. „Es war noch nie so einfach, mit dem Bus anzureisen“, sagt Margret Kaiser von der Tourist–Information.

Schatzsuche auf dem Flohmarkt

Der Flohmarkt erstreckt sich mit rund 400 Ständen wie gewohnt über Storchenstraße, Olgastraße, Bärenstraße, Lindauer Straße, Schlossstraße, Schützenstraße und Grabenstraße. Zudem gibt es im Schlosspark einen gesonderten Kinderflohmarkt.

Wer echte Raritäten sucht oder begehrte Flohmarkt–Funde machen möchte, sollte am besten früh am Morgen vorbeischauen. Bevor die großen Besuchermassen kommen, können Flohmarktgänger ganz in Ruhe durch die Stände bummeln.

Chance auf echte Schnäppchen

Im Zuge des Verkaufsoffenen Sonntags öffnen die Geschäfte in der Innenstadt von 11 bis 16 Uhr ihre Türen. Viele Einzelhändler bieten an diesem Tag spezielle Aktionen an, sodass Schnäppchenjäger voll auf ihre Kosten kommen.

Die sogenannte Bewirtungs– und Aktionszone erstreckt sich über Kirchstraße, Bärenplatz sowie Montfort– und Karlstraße bis in den Bereich des Ehrenhofs des Neuen Schlosses.

Unterhaltung für Kinder gibt’s wie gewohnt im Schlosspark. (Foto: tt-bilder )

Großveranstaltungen wie das Bähnlesfest erfordern auch ein umfangreiches Sicherheitskonzept, das über die Jahre immer weiter ausgebaut wurde. „Die Betonblockaden wurden durch sogenannte Sicherheitszonen ergänzt, wodurch an manchen Stellen auch ein paar Standplätze weggefallen sind“, erklärt Margret Kaiser. Das Ponyreiten findet dabei erstmals im Ehrenhof statt.

Gewinnen für den guten Zweck

Eine besondere Aktion zum Bähnlesfest hat sich der Tettnanger Künstler Hendrik Tuttlies einfallen lassen. Zugunsten des Tierschutzvereins Tettnang verkauft er in der Schulstraße 9 kleine Kunstwerke im Mini–Format.

Gleichzeitig haben alle Käufer die Chance, ein Kunstwerk ihrer Wahl im Wert von 600 Euro zu gewinnen. Gegen individuelle Spenden können sich Besucher zusätzliche Lose sichern und ihre Chancen auf den Hauptgewinn erhöhen.

Auch der Lionsclub Tettnang-Montfort ist wieder mit seiner Betonmischer-Lotterie vertreten. 1500 Lose werden in der gigantischen Lostrommel am Sonntag ausgelost, auf die Gewinner warten hochwertige Preise.

Die Gastronomie und Vereine unterstützen

Insgesamt rund 80 Vereine, Einzelhändler und Unternehmer gestalten das Programm beim Bähnlesfest mit. Neben einem Straßenkünstler, der in der ganzen Stadt mit seinem Einrad unterwegs sein wird, gibt es auf zwei Bühnen im Schlosspak und auf dem Montfortplatz Livemusik zu hören und auch das traditionelle Bähnle für Kinder darf nicht fehlen.

Bähnlesfest–Besucher können damit auch viele lokale Akteure unterstützen. Sei es bei dem breiten Angebot von regionalen und exotischen Speisen und Getränken oder den Aktionen für Groß und Klein.