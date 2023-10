Führung durch das Tettnanger Stadtarchiv

Das Stadtarchiv wird manchmal auch als das „Gedächtnis der Stadt“ bezeichnet. Was wird dort aufbewahrt? Welche Originalquellen stehen zur Verfügung? Wie wird der Bestand erfasst und wie gesichert? Der Förderkreis Heimatkunde lädt am Donnerstag, 9. November, um 16 Uhr zu einer Führung durch das Stadtarchiv Tettnang ein.

Stadtarchivar Patrick Wiesenbacher erläutert seine Arbeit (Recherchen zur Stadt-, Haus- und Familiengeschichte), gewährt Einsicht in verschiedene historische und aktuelle Quellen (Ratsprotokolle, Katasterbücher, Zeitungs- und Bildarchiv, Originalurkunden) und gibt einen Einblick in die Archivalienkunde und die Geschichte des Torschlossgebäudes. Treffpunkt vor dem Stadtarchiv im Torschloss, Montfortstraße 43. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich bei Gisbert Hoffmann, Telefon 07542/52234 oder per Mail an [email protected].