Frischer Schwung von der Bank

Karin Rasch-Boos kennt nach dem Halbzeitpfiff nur einen Weg. Die Co-Trainerin und Sportliche Leiterin des TSV Tettnang joggt in Richtung eigenes Tor zu Lisa Mägerle. Ihr Ziel: Aufbauarbeit leisten. Die 17-jährige Keeperin war gerade ziemlich frustriert von ihrem Fehler ‐ sie hatte am Sonntag im Oberliga-Heimspiel gegen Schlusslicht SV Gottenheim einen eigentlich harmlosen Schuss von Vanessa Ziegler mit dem Pausenpfiff zum 2:2 durch die Hände gleiten lassen. Auch Torwarttrainerin Selina Gamper und Stürmerin Anja Stiefenhofer munterten Mägerle noch auf dem Feld auf. „Sie ist dann stabil aus der Kabine gekommen“, freute sich Rasch-Boos. Mägerle hielt im zweiten Durchgang die null. Die Eingewechselten Caitlin Bolinger (85.) und Svenja Kunz (90.) schossen den TSV Tettnang zum 4:2 (2:2)-Erfolg gegen Gottenheim und damit auch zum ersten Heimsieg der laufenden Saison.

Die Gäste aus Gottenheim reisten frustriert aus Tettnang ab. Sie haderten mit zwei Entscheidungen des Schiedsrichters Fabian Boneberg. Bei einer Szene hatte der TSV definitiv auch etwas Glück. In der 67. Minute entschied der Unparteiische auf Abseits von Michaela Seifritz ‐ sie hätte beim Stand von 2:2 die große Chance auf das Führungstor gehabt. Es war eine knifflige Situation und es könnte auch noch gleiche Höhe gewesen sein. Außerdem sah Gottenheim in der 90. Minute ein faires Tackling von Nadja Burgenmeister gegen die Tettnangerin Jana Erdle. Boneberg jedoch sah zuerst einen Knöchelkontakt und zeigte auf den Punkt ‐ darüber durften sich die Gäste letztlich auch nicht beklagen, da Burgenmeister schon sehr riskant und hart zu Werke ging. Alicia Serafini knallte den Elfmeter an den Pfosten, Svenja Kunz sorgte aber im Nachschuss für das 4:2 und die Entscheidung in dieser Partie.

Geniale Steckpässe bringen die Führung

Im Endeffekt spiegelte das Ergebnis auch den Spielverlauf wieder. Gottenheim erwischte einen Traumstart: Ronja Gottschling köpfte in der zweiten Minute einen Freistoß zur frühen 1:0-Führung ins Tor. Tettnang gestaltete das Spiel danach aber überlegen, das Team von Trainerin Larissa Allgeier kam danach im ifm-Riedstadion nur noch selten zu Torchancen. „Im Grunde hatten wir sie nach den ersten fünf Minuten gut im Griff“, analysierte Tettnangs Trainer Manuel Prinz. Den Gastgeberinnen gelang es auch, den Rückstand noch in der ersten Halbzeit zu drehen. Nach einem genialen Pass von Tanja Kottmann durch die Schnittstelle lief Susen Kiesel alleine auf das gegnerische Tor zu und wurde regelwidrig ins Stolpern gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Serafini sicher zum 1:1 (8.). Erneut war es ein feiner Steckpass, der das 2:1 einleitete. Diesmal bediente Kiesel die rechtzeitig fit gewordene Stürmerin Stiefenhofer, die die SVG-Keeperin Leonie Landmann umkurvte und ins leere Tor einschob (28.). Den Mägerle-Fehler zum 2:2 vor der Pause steckte Tettnang gut weg und zeigte sich auch in der zweiten Halbzeit spielbestimmend.

Allerdings fehlte oft die Klarheit in den Aktionen, zudem spielte der TSV zu viele lange Bälle ins Nirvana. Chancen gab es trotzdem in regelmäßigen Abständen. Vor allem Kiesel auf der linken Seite hatte zweimal viel Platz, scheiterte aber entweder an Landmann (60.) oder verdaddelte die Chance mit einem schlechten ersten Kontakt (69.). Der TSV hat in dieser Saison aber einen breiten Kader ‐ und setzte ihn am Sonntag auch gewinnbringend ein. Spielerinnen, die nicht mehr volles Tempo gehen konnten, ließen sich auswechseln. Alica Reiner (Fuß), Natalie Kaiser (Wade) und Stiefenhofer (Oberschenkel) gaben Prinz ein entsprechendes Signal. „Das zeichnet eine geile Mannschaft aus“, sagte Prinz. Von der Bank kam neuer Schwung, sehr positiv fiel vor allem Caitlin Bolinger auf. Sie wuselte auf rechts und markierte auch den wegweisenden Treffer. Über Erdle, Stiefenhofer, Sandra Trautwein verlagerte der TSV den Ball auf die andere Seite. Hier stand Bolinger blank und brachte Tettnang mit einem Rechtsschuss ins linke Eck mit 3:2 in Front (85.). Später machte die eingewechselte Kunz den Deckel drauf.

Gut fürs Selbstvertrauen

„Das Team hat ein wahnsinniges Potenzial, was es ausschöpfen kann“, sagte Prinz. Mit dem Sieg steht Tettnang mit acht Punkten im Tabellenmittelfeld und befindet sich damit im Soll. „Das ist ganz wichtig für den Kopf und gibt uns Selbstvertrauen“, betont der TSV-Trainer. Die Reaktion auf die zweite Halbzeit beim 1:4 gegen den VfL Herrenberg war stark, so soll es nun auch beim Auswärtsspiel beim TV Derendingen (Sonntag, 14 Uhr) weitergehen. Prinz: „Das ist auch eine Standortbestimmung, vorher konnten wir uns dahinter verstecken, dass wir gegen die Top 4 der Liga gespielt haben. Jetzt können wir zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind.“

Frauenfußball-Oberliga, 7. Spieltag: TSV Tettnang – SV Gottenheim 4:2 (2:2). – Tore: 0:1 Ronja Gottschling (2.), 1:1 Alicia Serafini (8., Foulelfmeter), 2:1 Anja Stiefenhofer (28.), 2:2 Vanessa Ziegler (45. +1), 3:2 Caitlin Bolinger (85.), 4:2 Svenja Kunz (90.) – Besonderes Vorkommnis: Alicia Serafini verschießt Foulelfmeter (90.) – Schiedsrichter: Fabian Boneberg – TSV: Mägerle, Kottmann, Erdle, Reiner (65. Bolinger), Kiesel (80. Trautwein), Ebinger (45. Kunz), Serafini, Kaiser (75. Leim), Köger, Siber, Stiefenhofer (86. Friedel).