Der Frauenchor Allegro unter Leitung von Elke Sorg lädt zu einer sommerlichen Matinee am Samstag, 22. Juli, um 10.30 Uhr in den Innenhof des Neuen Schlosses in Tettnang ein. Neben traditionellen deutsch– und englischsprachigen Liedern hat Allegro (Foto: Allegro) auch einige ganz neue Stücke einstudiert, die erstmals bei dieser Matinee zu hören sein werden. Der Eintritt ist frei. Bei Regen findet die Matinee nicht statt.