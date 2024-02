Frauenbund lädt zum Begegnungstag ein

Der Katholische Frauenbund lädt alle interessierten Frauen zum diesjährigen Begegnungstag am Donnerstag, 22. Februar, ins Gemeindezentrum St. Gallus nach Tettnang ein. Das Tagesthema nimmt die aktuell große Polarisierung der Bürger im Land auf, heißt es in der Ankündigung.

Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einer Eucharistiefeier in St. Gallus. Anschließend wird Gertrud Geiger, Gemeindereferentin in Ravensburg, in ihrem Referat das Thema des Tages aus christlich-biblischer Sicht beleuchten.Nach der Mittagspause ab 14 Uhr stellt sich, unter der Leitung von Melanie Friedrich, die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang vor. Das Ende der Veranstaltung ist um 16 Uhr. Der Unkostenbeitrag für den Tag beträgt fünf Euro.