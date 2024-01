Der Wunsch nach einer weiblicheren Politik regt sich in Tettnang angesichts der bevorstehenden Kommunalwahl in diesem Jahr bei vielen. Doch Grundvoraussetzung dafür ist, dass sich zunächst einmal genügend Frauen aufstellen lassen und für politische Ämter kandidieren. Darum bemühen sich aktuell unter anderem auch das Tettnanger Frauennetzwerk und Bora, ein Netzwerk für Frauenpolitik im Landkreis Ravensburg und dem Bodenseekreis.

Interessentinnen gibt es bereits, einige Frauen möchten den Schritt in die Kommunalpolitik wagen und am 9. Juni kandidieren. Eine davon ist Patrizia Plath: Für sie wäre es das erste politische Amt, sollte sie den Einzug in den Gemeinderat schaffen.

Über das Tettnanger Frauennetzwerk ist Patrizia Plath auf die Idee einer Kandidatur gestoßen und möchte sich künftig gerne politisch engagieren. (Foto: Linda Egger )

In der Vergangenheit habe sie sich auch schon ehrenamtlich im Bereich Kindergarten und Schule engagiert. Da ihr Sohn inzwischen das Teenager-Alter erreicht habe, wollte sie sich nach einer neuen Herausforderung und einem Ehrenamt umsehen, erzählt sie.

Unterstützung im Vorfeld ist entscheidend

Bei der Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr sei ihr erst richtig bewusst geworden, dass in Tettnang aktuell nur eine einzige Frau im Gemeinderat sitzt. Als sie dann im Sommer bei einer Veranstaltung des Frauennetzwerks mit Kommunalpolitikerinnen ins Gespräch kam, sei die Idee, selbst zu kandidieren, allmählich in ihrem Kopf gereift. „Ich finde, das ist auch eine Möglichkeit, die Demokratie zu stärken“, meint sie.

„Der Gemeinderat sollte ein Spiegel der Gesellschaft sein“, findet die Wahl-Tettnangerin, die seit 2006 mit ihrer Familie in der Montfortstadt lebt. „Man kann ja selbst etwas daran ändern“, meint sie. Allerdings räumt sie auch ein, dass die Unterstützung im Vorfeld unter anderem durch andere Frauen und die positive Bestärkung von allen Seiten für sie eine Schlüsselrolle gespielt habe.

Beim Gassi gehen kam die Idee

„Das hat mir viele Bedenken genommen“, berichtet sie. „Wäre ich ganz allein auf weiter Flur gewesen, hätte ich den Gedanken sicher wieder verworfen“, sagt Patrizia Plath. Denn wer vorher noch nie intensiv mit Kommunalpolitik in Berührung gekommen sei, sei oft unsicher, wie das formale Prozedere aussieht oder ob Vorerfahrung nötig sei.

Abgeschreckt hätte sie dabei möglicherweise auch die Tatsache, dass der Tettnanger Gemeinderat aktuell eine überwiegende Männerdomäne ist. Der Einzug von Bürgermeisterin Regine Rist ins Rathaus dürfte dabei vielen Frauen Mut gemacht haben.

Innerhalb kurzer Zeit hat sich auch Barbara Oppelz für eine Kandidatur bei der Kommunalwahl entschieden. Bei einem Spaziergang mit ihren Hunden sei ihr ein Plakat der Bora-Kampagne „Frau Dich“ aufgefallen, erzählt sie. Daraufhin habe sie Kontakt zu dem Netzwerk aufgenommen, und innerhalb weniger Wochen stand für sie fest, dass sie sowohl für den Gemeinderat als auch den Kreistag kandidieren möchte.

Barbara Oppelz ist in Tettnang geboren, lebte und arbeitete zwischenzeitlich viele Jahre in den USA und ist seit sechs Jahren wieder zurück in ihrer Heimatstadt. Die aktuelle Frauenquote in den politischen Gremien ist ihrer Ansicht nach unausgewogen - „wir haben jetzt die Chance, das zu ändern“, erklärt sie.

Frauen oft vorsichtiger, Männer risikofreudiger

Frauen würden im Vergleich zu Männern oft andere Perspektiven mitbringen, setzen teils andere Prioritäten und verfügen über andere Erfahrungen, die sie mit einfließen lassen können, ist sie überzeugt.

„Laut Studien sind Frauen oft vorsichtiger und Männer risikofreudiger. Gemeinsam ist es ideal“, sagt sie und plädiert für eine gute Mischung bei der Besetzung der Ämter. Bei Bora habe sie mit Andrea Rehm und Veronika Wäscher-Göggerle zwei kompetente Mentorinnen gefunden, die sie beratend unterstützen auf dem Weg zur Kandidatur für die Kommunalwahl.

Um sich vorzubereiten, will sie in der Zwischenzeit so viele Veranstaltungen wie möglich besuchen, dazu zählen auch die monatlichen Treffen von Bora. Dass ein Amt wie das einer Gemeinderätin viel Zeit schluckt, schrecke sie dabei nicht ab. „Für mich ist das eher wie ein Hobby“, meint sie.

Zumal die Tätigkeit gut mit ihrem Beruf als Projektleiterin im Bereich Marketing bei Airbus in Einklang zu bringen sei. Als Betriebswirtin würden sie Themen wie Familie und Sicherheit, aber auch die wirtschaftliche Lage in der Bodenseeregion besonders interessieren, so Barbara Oppelz.

Auch Patrizia Plath möchte ihren Fokus bewusst nicht nur auf oft als typische „Frauenthemen“ angesehene Themen richten. Die Innenstadt und die Jugend würden ihr am Herzen liegen - „ich traue mir aber auch technische Themen zu“, betont sie.