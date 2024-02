Frauen feiern weltweit den Weltgebetstag

Am Weltgebetstag -in diesem Jahr am Freitag, 1. März, wandert 24 Stunden lang wieder ein Gebet um den Erdball und verbindet christliche Frauen in mehr als 150 Ländern der Welt miteinander. Tettnang schließt sich dieser Gebetskette um 19 Uhr im Gemeindezentrum St. Gallus an.

Frauen aus Palästina haben den diesjährigen Gottesdienst ausgearbeitet. Ihr ausgewähltes Thema lautet „… durch das Band des Friedens“ und ist aktueller und dringender denn je. „Im gemeinsamen Gebet hoffen wir darauf, dass von allen Seiten das Menschenmögliche für die Erreichung des Friedens getan wird“, schreiben die verantwortlichen Frauen aus Palästina.

Die wichtigste Aufgabe des Weltgebetstages ist es, die Stimme der Frauen aus dem aktuellen Weltgebetstagsland hörbar zu machen, ihnen in geschwisterlicher Solidarität zuzuhören, nahe zu sein und ihre Botschaft zu respektieren. Mit der Kollekte im Gottesdienst werden friedensbildende, demokratiefördernde, Frauen stärkende Projekte in Palästina und Israel unterstützt. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es noch einen kleinen Imbiss mit arabischen Spezialitäten und die Möglichkeit zum Austausch.