Frank Spleiß bleibt Vorsitzender des CDU-Stadtverbands

Die Mitglieder des CDU-Stadtverbands, bestehend aus den Ortsverbänden Tettnang, Tannau und Langnau/Laimnau, haben sich kürzlich zu ihrer Hauptversammlung getroffen. Unter den Gästen war auch der baden-württembergische Verkehrsminister a.D., Ulrich Müller.

Von den Anwesenden wurde Frank Spleiß (Ortsverband Tettnang) für eine zweite Amtsperiode als Vorsitzender des Stadtverbands wiedergewählt. Als seine Stellvertreter wurden Manfred Ehrle (Ortsverband Langnau/Laimnau) und Thomas Bentele (Ortsverband Tannau) wiedergewählt, sowie Daniel Funke (Ortsverband Tettnang) neu gewählt. Neue Schriftführerin und Pressesprecherin ist Barbara Oppelz (Ortsverband Tettnang). Schatzmeister ist Thomas Maier (Ortsverband Tettnang). Beisitzer sind Alexander Schulz (Ortsverband Tettnang), Cornelia Steuer, Wilfried Ruetz (beide Ortsverband Langnau/Laimnau) und Heiko Seufert (Ortsverband Tannau).

„Als CDU Tettnang haben wir in der Vergangenheit viel erreicht, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit vereinten Kräften auch in Zukunft die besten Lösungen für unsere Bürgerinnen und Bürger finden werden,“ so Frank Spleiß nach seiner Wahl. Er bereitete damit die Anwesenden auf die kommende Kommunalwahl vor, die eine bedeutende Herausforderung darstelle, aber auch eine Chance, die Weichen für eine positive Entwicklung der Stadt zu stellen. Dazu ermutigte er alle, aktiv an diesem Prozess teilzunehmen.