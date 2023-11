Die Flüchtlingsunterbringung im Bodenseekreis sei prekär, von Bund und Land besprochene Maßnahmen von Anfang November reichten nicht aus, Städte und Gemeinden fühlten sich im Stich gelassen. Das ist im Kern die Aussage eines offenen Briefs aller Kommunen des Bodenseekreises an Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Landesjustizministerin Marion Gentges.

++ Den gesamten Brief im Wortlaut finden Sie am Ende dieses Artikels ++

In dem offenen Brief an die beiden Ministerien gibt es Kritik an den Ergebnissen der Besprechung zwischen Bundeskanzler Scholz und den Ländern. In dem Papier heißt es: „Die dringend erforderliche Begrenzung der Anzahl der Flüchtlinge wird unseres Erachtens jedoch durch die getroffenen Maßnahmen nicht ausreichend erreicht.“

Diese Forderungen stellen die Bürgermeister vom Bodensee

Die Forderung der Kommunen im Bodenseekreis lautet: „Weitere schnell wirksame Maßnahmen sowie Entscheidungen seitens des Bundes und des Landes, welche uns in die Lage versetzen, die Herkulesaufgabe der Geflüchteten-Unterbringung meistern zu können.“

Der offene Brief verweist auf den Vorschlag des Gemeindetags von September 2023 mit folgenden konkreten Forderungen: Begrenzung der Zuwanderung durch Flüchtlinge spätestens an der deutschen Außengrenze (nach Dublin III), die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer, die Beschleunigung der Asylverfahren und des Rechtswegs.

Weitere Vorschläge sind die Aberkennung des Aufenthaltsrechts bei Straftaten, die stärkere und gezieltere Arbeitsmarktintegration und Kopplung der Sozialleistungen an Mitwirkungspflichten sowie die Anpassung des Sozialstandards, damit eine gleichmäßigere Verteilung in Europa erreicht werden kann.

Offener Brief verweist auf abnehmende Akzeptanz

In dem offenen Brief verweisen die 23 Kommunen des Bodenseekreises darauf, dass die umfangreiche Aufnahme Geflüchteter ein eindeutiger Beleg dafür sei, dass die Gemeinden, Städte und Landkreise in Baden-Württemberg sich zu ihrer humanitären Verantwortung wie kaum anderswo innerhalb der EU bekennen.

Die Grenzen des Machbaren sind erreicht, heißt es im offenen Brief.

Allerdings müsse man auch die Grenzen des Machbaren erkennen: „Hierzu gehört auch, dass im Angesicht abnehmender Akzeptanz die Zugänge von geflüchteten Personen nicht dauerhaft weiter ansteigen können.“ Die Kapazitäten im Bodenseekreis seien erschöpft.

Volle Kitas und Schulen, Mitarbeiter am Limit

Auch wenn den Städten und Gemeinden des Bodenseekreises die rechtliche Verpflichtung bewusst sei, für die Unterbringung Geflüchteter zu sorgen, seien die „Integrationsressourcen“ überlastet. Das heißt: Kitas voll, Schulen ebenso, die ärztliche Versorgung sei über der Belastungsgrenze, Sprachkurse seien nicht ausreichend verfügbar.

Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer würden weit über ihrem Limit arbeiten, so der Brief weiter: „Die Grenzen des Machbaren sind erreicht.“ Festzuhalten sei, „dass wir unmittelbar auf eine Überforderung des Gemeinwesens zusteuern und aktuell weder Bund noch Land Sorge dafür tragen, dass den Städten und Gemeinden wirksam geholfen wird“.

Man muss natürlich helfen, wo es geht. Aber wir befürchten gesellschaftliche Probleme. Reinhold Schnell

„Man muss natürlich helfen, wo es geht. Aber wir befürchten gesellschaftliche Probleme“, sagt Reinhold Schnell. Der Neukircher Bürgermeister ist Kreisvorsitzender des Gemeindetags Baden-Württemberg. Es gebe einfach eine Kritik „aus der Gesellschaft heraus“, die auch in den Rathäusern ankomme. Dies, so sagt Schnell, durchaus auch mit Blick auf die Kommunalwahl und die Europawahl im nächsten Jahr.

Nach 2015 habe der Bund es beispielsweise verschlafen, die Einwanderungsgesetze zu reformieren. Auch das führe zur jetzigen Situation. Das Asylrecht sei anerkannt. Hier gehe es auch nicht darum, dieses in Frage zu stellen. Gleichwohl sei es eine Gratwanderung. Und: Anders als 2015 gebe es einfach auch die ehrenamtlichen Strukturen nicht mehr in dem damaligen Umfang.

Das hatte der Landrat zuvor schon gesagt

Der Landrat des Bodenseekreises, Luca Prayon, hatte in seiner Haushaltsrede am 15. November im Kreistag von Bund und Land übrigens ebenfalls schon eine „konsequente Begrenzung der Zuwanderung“ gefordert. Prayon kündigte außerdem an, dass der Bodenseekreis 2024 ab einem gewissen Punkt nicht mehr aufnahmefähig sei, was die Unterbringung von geflüchteten Menschen betrifft.

Der Landrat forderte weiter, dass bereits in den Landeserstaufnahmen der Anspruch der Geflüchteten auf Asyl geprüft werden soll, bevor sie auf die Kreise verteilt werden. „Wir werden im Bodenseekreis im Jahr 2024 an den Punkt kommen, an dem wir keine Plätze mehr für Flüchtlinge zur Verfügung haben“, sagte Prayon.

Mit diesen Worten richtet sich Reinhold Schnell an die beiden Ministerinnen: