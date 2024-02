Neuer Bürgermeister von Besigheim wird Florian Bargmann. Der Name ruft in Tettnang Assoziationen hervor - war Bargmann doch im Vorjahr Bürgermeisterkandidat in der Montfortstadt und hatte es in die Stichwahl gegen Regine Rist geschafft. War er dort gescheitert, so gelang dem 40-Jährigen nun mit einer deutlichen Mehrheit von 61,9 Prozent der Stimmen der Einzug ins Rathaus von Besigheim, das 15 Kilometer von seinem Lebensmittelpunkt Ludwigsburg entfernt liegt. Dort ist der Oberregierungsrat bislang als Abteilungsleiter im Finanzamt tätig.

Rückblende in den April 2023: Relativ spät steigt Dr. Florian Bargmann in den Wahlkampf in Tettnang ein. Mit 20,42 Prozent wird er Zweitplatzierter hinter Regine Rist (42,44 Prozent), und da die drei anderen Kandidaten zurückziehen, ist es im zweiten Wahlgang ein Duell, das Rist klar mit 62,2 Prozent der Stimmen gewinnt.

Was den 40-Jährigen nicht entmutigte, sodass er sich in der Stadt am Zusammenfluss von Enz und Neckar bewarb. Als unabhängiger Kandidat warf der in Tamm nahe Bietigheim mit Familie wohnhafte Bargmann seinen Hut in den Ring für das Bürgermeisteramt in Besigheim. Bei einer Wahlbeteiligung von 56,37 Prozent wurde er gleich im ersten Wahlgang am Sonntag als Rathauschef erkoren. Er beerbt Steffen Bühler, der nach 32 Jahren als Besigheimer Bürgermeister nicht mehr kandidierte.

„Sieg durch Von-Tür-zu-Tür-Gehen“ hat in der Folge die Bietigheimer Zeitung getitelt, die zudem berichtete, dass Bargmann nach der Amtsübernahme am 2. April in den 13.000-Einwohner Ort ziehen will. Erstaunen drückte der Autor über den Wahlausgang aus - habe es sich doch um ein Duell zwischen dem in der Stadt zuvor völlig unbekannten promovierten Finanzfachmann und seinem Gegenkandidat gehandelt, dem „in Besigheim aufgewachsenen und fest verwurzelten Achim Schober“, der Vorsitzender der Gemeinderatsfraktion von CDU/WIR sei.

Der dritte Kandidat, Michael Schopf, hatte 6,27 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt.