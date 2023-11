Nach Wahlniederlage im April

Florian Bargmann bewirbt sich für weiteres Bürgermeisteramt

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Florian Bargmann bewirbt sich für das Bürgermeisteramt in Besigheim. (Foto: Archiv/pr )

Der ehemalige Bürgermeisterkandidat in Tettnang will sein Glück nun im Landkreis Ludwigsburg versuchen. Bargmann war bei der Wahl in Tettnang im April gescheitert.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 09:49 Von: Schwäbische.de