Rockmusik–Urgestein Tony Carey hätte eigentlich beim Flieger Open Air am 2. September in Tettnang auf der Bühne stehen sollen. Doch nun musste der Musiker für das Konzert auf dem BayWa–Gelände kurzfristig absagen, wie Organisator Hardy Huber mitteilt. Allerdings hat er für würdigen Ersatz gesorgt und stattdessen Martin Gerschwitz als Keyboarder gewinnen können.

Der 1952 geborene Martin Gerschwitz begann im Alter von fünf Jahren mit klassischem Klavierunterricht, später zog ihn die Rockmusik in ihren Bann und mit 16 Jahren gründete er seine erste Band. Schon in jungen Jahren war er begeisterter Fan der Band „Iron Butterfly“ — später stand er selbst mit ihnen auf der Bühne.

Vom Schlager zum Hardrock

Vorher führte ihn sein Weg jedoch noch in die Schlager–Szene: Fünf Jahre lang begleitete Martin Gerschwitz Howard Carpendale am Keyboard. In den 80er Jahren zog er nach Hollywood und kam in Kontakt mit einigen Größen der Rockmusik. Gemeinsam mit Sängerin Lita Ford spielte er in der Folge im Vorprogramm von Bon Jovi, später darf er in der Band von Jon Bon Jovi selbst aushelfen.

Und auch Meat Loaf nahm ihn für ein Jahr in seine Band. Inzwischen ist er hauptsächlich mit Solo–Shows unterwegs. Am 2. September wird Martin Gerschwitz dann einen Besuch in Tettnang einlegen und gemeinsam mit der Rock–Anarchie von Thomas Blug und Rudi Spiller sowie weiteren Musikern spielen.

Vorverkauf läuft

Das Flieger Open Air findet am 2. September von 19 bis 23 Uhr auf dem BayWa–Areal statt. Tickets gibt es im Vorverkauf für 26 Euro bei Hardy Huber, nach telefonischer Absprache unter 0176/19600906, per E–Mail an [email protected] oder auch über sämtliche anderen Kanäle wie Facebook oder Whatsapp. Auch eine Abendkasse wird es am Veranstaltungstag geben (30 Euro pro Ticket).