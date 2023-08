Flieger Open Air bietet am Samstag Rockmusik vom Feinsten

Internationale Rockmusik–Größen auf einer Bühne unter freiem Himmel gibt es am Samstag, 2. September, ab 19 Uhr wieder beim Flieger Open Air in Tettnang auf dem Baywa–Areal. Den Auftakt macht die Rockband Thin Mother, die in Tettnang längst Kultstatus hat.

In der Umbaupause kommt als besonderer Gast die griechische Sängerin Vicky Lampidi auf die Bühne, die es bei „The Voice of Greece“ bis ins Halbfinale geschafft hat. Der Höhepunkt des Programms steht dann unter dem Motto „Rainbow meets Rockanarchie“.

Ronnie Romero kommt erstmals nach Tettnang

Die Rockanarchie von Thomas Blug und Rudi Spiller ist in Tettnang seit Jahren ein gerne gehörter Gast. Erstmals mit dabei ist der chilenische Sänger Ronnie Romero.

Tickets gibt es noch im Vorverkauf für 26 Euro bei Hardy Huber, nach telefonischer Absprache unter 0176/19600906, per E–Mail an [email protected]. Auch eine Abendkasse wird es geben (30 Euro pro Ticket).