Rettungswege

Von wegen freie Fahrt: Feuerwehr und Stadt prüfen Tettnangs Problemstellen

Tettnang / Lesedauer: 2 min

Zwei Stunden lang waren vier Mitarbeiter von Feuerwehr und Ordnungsamt unterwegs, um die Sicherheit auf den Straßen zu überprüfen. (Foto: Stadt Tettnang )

In Notfällen müssen Einsatzkräfte schnell zu Bränden und Unfällen kommen. Wie viele Verstöße es in der Nacht in Tettnang gab und warum das teuer werden kann.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 15:00 Von: sz