Feuerwehr Tettnang bekommt neues Fahrzeug für knapp eine Million Euro

Es sei das imposanteste, aber gleichzeitig auch das teuerste Fahrzeug einer Feuerwehr, so hat Matthias Schmid von der Tettnanger Feuerwehr die Drehleiter bezeichnet. Weil die alte Drehleiter mit inzwischen 23 Einsatzjahren schone etwas altersschwach ist, soll das Fahrzeug in näherer Zukunft ersetzt werden. Kostenpunkt: Knapp eine Million Euro.

Der Gemeinderat hat der Anschaffung am Mittwoch mit einem einstimmigen Beschluss zugestimmt. Rund zwei Jahre muss die alte Drehleiter noch ihren Dienst verrichten, denn etwa so lange dauert die Beschaffungszeit für das neue Fahrzeug. Bereits im Haushalt 2022 hatte der Tettnanger Gemeinderat ein Budget von 850.000 Euro vorgemerkt, in diesem Jahr wurde die Summe aufgrund gestiegener Preise auf eine Million Euro erhöht.

Hersteller aus Ulm

Die Gesamtkosten werden sich nun auf rund 956.000 Euro belaufen. Bezogen werden soll das sogenannte „Hubrettungsfahrzeug automatische Drehleiter mit Korb“ von der Firma Magirus aus Ulm, einem der größten Drehleiter-Hersteller Europas und weltweit zu den Markführern zählend. In der Sitzung des Verwaltungsausschusses zählten Kommandant Konrad Wolf und Matthias Schmid die Vorzüge des neuen Spezialgefährts auf.

Zuschuss bereits genehmigt

So soll die Drehleiter neben den grundlegenden Funktionen auch über einen Strom-Inverter verfügen, der mit etwa 30.000 Euro zu Buche schlägt. Dieser ermöglicht es der Feuerwehr, verschiedene Geräte über das Fahrzeug anzuschließen und zu betreiben. Ebenso ist im Gesamtangebot des Herstellers eine dreitägige Spezialschulung für die Einsatzkräfte vor Ort enthalten.

Für die Anschaffung der Drehleiter ist laut Sitzungsunterlagen bereits ein Zuschuss des Innenministeriums in Höhe von 265.000 Euro genehmigt. Ebenso wurde ein Zuschussantrag beim Landratsamt gestellt, der bereits bewilligt worden sei.