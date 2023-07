Kurz nach 15 Uhr geht am Samstag der Alarm ein: Im historischen Rathausgebäude in Tettnang brennt es. Die Feuerwehr– und Einsatzkräfte wissen genau, was zu tun ist. Der Einsatzleiter ist mit der Übung zufrieden: Im Ernstfall hätte alles wie am Schnürchen geklappt.

Für die Tettnanger Abteilung hat der Hauptübungstag mit einer Vorbesprechung begonnen, in deren Rahmen auch einige Beförderungen vorgenommen wurden. Schließlich zeigte noch die Jugendwehr ihr Können auf dem Feuerwehr–Gelände, bevor der Alarm ausgelöst wurde. Am Übungsziel im Rathaus hatten sich am am Samstag bereits rund 150 Zuschauer versammelt, darunter etliche Gemeinderäte.

Rasch füllte sich der Montfortplatz mit Fahrzeugen und Feuerwehrkräften. Direkt im Einsatz waren, einschließlich DRK– und Dekon–Fahrzeug, neun Fahrzeuge, die mit Martinshorn anrückten. Einsatzleiter Manuel Rauscher verschaffte sich zunächst einen Überblick. Denn die Alarmierung ging über eine der 20 Brandmeldeanlagen im historischen Rathausgebäude über die Feuerwehrleitstelle Ravensburg zurück nach Tettnang.

Wie der Brandherd lokalisiert wird

Auf einem Meldepanel konnte man rasch den Brandherd lokalisieren und an den Universalschlüssel kommen. Wie für viele andere Tettnanger Gebäude auch, gibt es für das Rathaus eine „Laufkarte“, einen Plan für die richtigen Zugänge im Gebäude. Schon wenige Minuten nach Anrücken konnten die Menschen im ersten Obergeschoss mit der Leiter und die im zweiten Obergeschoss mit dem Drehleiterwagen gerettet werden. Waren zunächst die 5000 Liter aus den Fahrzeugen für die ersten fünf Minuten im Einsatz, konnte dann eine Versorgung über verschiedene Hydranten sichergestellt werden.

Rettung der Menschen hat „schnell und sicher funktioniert“

Einsatzleiter Rauscher zeigte sich, als er nach 20 Minuten den Brand für gelöscht erklärte, durchaus zufrieden: „Gerade die Menschenrettung hat schnell und sicher funktioniert. Das geht immer vor. Außerdem hatten wir hatten mehr Wasser aus Hydranten zur Verfügung als gebraucht“.

Mit den Übungsabläufen, vorbehaltlich einiger Details in der Nachbesprechung, zeigte sich auch Kommandant Konrad Wolf einverstanden: „Soweit alles bestens“. Dabei herrsche im Vorfeld, so hat Moderator Matthias Schmid verraten, seit dem damaligen Sparkassengroßbrand in der Montfortstraße schon eine besondere Stimmung, wenn es um die Innenstadt gehe.

Schweißgebadete Atemschutzträger

In einer kurzen Ansprache gab es auch Lob und Dank von Bürgermeisterin Regine Rist: „Wir können stolz auf unsere Feuerwehrleute sein, die jederzeit für uns im Einsatz sind!“ Die Zuschauer spendeten Beifall. Besonders verdient haben sich wohl an diesem heißen Sommertag die schweißgebadeten Atemschutzträger gemacht, die mit schwerer Ausrüstung im Einsatz waren. Eine weitere Besonderheit bei dieser Übung war, dass man auch den Stadtbach beziehungsweise den Mühlkanal bei der Mittelmühle zur Wasserversorgung nutzte. „Damit schaffen wir erfreuliche 5000 Liter die Minute, wenn der Wasserstand stimmt“, war von dem Einsatzteam zu erfahren.

Extra–Wasser zur Abkühlung der Zuschauer

Extra–Wasser gab es dann für die Zuschauer auch noch zum Ende der Übung von der Spitze der Drehleiter. Das nutzten mit Begeisterung etliche Kinder — und auch wer als Erwachsener ein paar Spritzer abbekam, war wohl über die Erfrischung nicht böse. Die Tettnanger Wehr machte sich dann noch gemeinsam ans mindestens zweistündige Aufräumen.