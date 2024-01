Eine eigene Gaststätte hat er nie besessen, und doch zählte Bruno Boos zu den beliebtesten und bekanntesten Wirten der Stadt. Im Alter von 83 Jahren ist der langjährige Gastgeber im TSV-Vereinsheim sowie Wirt im Feuerwehrhaus verstorben. Vor dem Haus in der Wangener Straße (zugleich Wohnort der Familie) weht die Fahne der Feuerwehr auf Halbmast.

Zu Zeiten einer Schwarzwald-Bodensee-Liga

Mit neun Geschwistern wächst der im September 1940 geborene Bruno Boos in der Kaltenberger Straße auf - was in Tettnang zu dieser Zeit angesichts von 16 Kinder in der Familie Stohr längst nicht Rekord ist. Rita, Ellen und Helga sind die drei Mädchen, Manfred, Walter, Horst, Robert, Siegfried und Werner (“Bobbe“) die Jungs, von denen viele ihre Freude am Fußball haben. Bruno Boos teilt sie und hütet später meist das Tor der Ib, erlebt aber auch Tettnangs Schwarzwald-Bodensee-Liga-Zeit zur Mitte der 70er Jahre zumeist als zweiter Mann hinter Cosimo Pecoraro und Fritz Dörrer hautnah mit.

Vor allem aber trägt er als Vereinsheimwirt sein Scherflein zu einer Wohlfühl-Atmosphäre bei, die mit Geld nicht zu bezahlen ist. Bruno Boos tut dies neben der beruflichen Tätigkeit als Kranführer bei der Baufirma Witzemann und später bei der ZF her.

Gefühl für Zusammengehörigkeit und für die Menschen

Unterstützt wird er von Anbeginn von Ehefrau Lilo, mit der seit 1964 verheiratet ist und mit Petra, Uwe und Ralf drei Kinder hat. Im Vereinsheim im Ried folgt Bruno Boos 1968 auf Bademeister Dostal, der in den Anfängen zugange war.

Was sich in den folgenden 32 Jahren abspielt, bringt Armin Weiss seitens der Fußballer-Vorstandschaft auf den Punkt: „Der Zusammenhalt war ihm immer wichtig.“ Das Zusammengehörigkeitsgefühl beginnt bei den Kannen Tee, die Boos im kalten Winter den Spielern nach dem Training in die Kabine bringt und setzt sich im Vereinsheim mit dem bodenständigen wie leckeren Essen jeden Donnerstag (besonders beliebt: Schweinebraten, aber auch saure Bohnen oder Kartoffeln) fort, das Ehefrau Lilo teils zu Hause vorbereitet.

„Abschiedsspiel“ ist nicht das einzige Geschenk

Zur Pflege der Kameradschaft gehört aber auch die „Nachsitzung“ im Vereinsheim, bei der Bruno Boos den Abend mit Witzen, Sprüchen und Gesang schon mal allein zu füllen vermochte.

Bis es im Herbst 2000 heißt: „Eine Ära geht zu Ende“. Bruno Boos verabschiedet sich vom Vereinsheim, und so besonders wie seine Zeit dort war, ist sein „Abschiedsspiel“. Die „Oldstars“ des TSV treffen dabei auf eine Auswahl der Schwarzwald-Bodensee-Liga, die Peter „Pele“ Thomann betreut und bei der sich „Größen“ wie Klaese, Ferdi Mähr, Toni Müller, Schuhwerk, Maucher, Kees, Ambs und Hinz einfinden. Dem setzt der von Horst Kley betreute TSV seine ehemalige Meistermannschaft entgegen - mit Namen wie Reith, Rist, Holz und Jung.

„Die gute Seele des Vereins“

Zu der Würdigung als „gute Seele des Vereins“ (inklusive goldener Vereinsehrennadel), die Erich Rist und Hubert Stohr im Anschluss vornehmen, kommen Präsente hinzu, die von hoher Wertschätzung künden. Darunter auf Lebenszeit bei jedem Heimspiel ein Sitzplatz am Spielfeldrand und eine „Rote“ samt Freibier. Bis in den Winter 2023 hinein nimmt Bruno Boos seinen Ehrenplatz ein, oft im Plausch mit den verbliebenen Recken aus der AH-Zeit. Erinnerungen an die Ausflüge (speziell nach Tramin) dürften da nicht gefehlt haben.

Hohe Wertschätzung auch bei der Feuerwehr

Eine Institution ist Bruno Boos aber nicht nur bei den Fußballern, sondern auch in Tettnangs Feuerwehr. Kurz nach seinem 21. Geburtstag tritt er 1961 ein und sollte 44 Jahre im aktiven Dienst stehen. 2005 dann der Übergang in die Altersabteilung, die er als stellvertretender Leiter bereichert.

Auch in der Folge bleibt er der Wehr als Wirt in dem 1976 erbauten Feuerwehrhaus erhalten. Vom damaligen Kommandant Rudolf Aich war er „angeworben“ worden und erwarb sich in rund vier Jahrzehnten mit Ehefrau Lilo einen Ruf als allseits geschätzter Wirt im Gerätehaus wie bei Veranstaltungen.

Abschiedsgebet am Dienstagabend

„Bruno wird uns fehlen“, sagt denn auch Kommandant Konrad Wolf - „jemand wie ihn können wir in der Kameradschaftspflege nicht ersetzen“, trauert die ganze Feuerwehr um ein Original, zu dem sich jeder gerne an den Tisch gesetzt hat. Ausdruck davon ist die auf halbmast gesetzte Fahne

Das Abschiedsgebet für Bruno Boos beginnt am Dienstag, 30. Januar, um 17.30 Uhr in der Kirche St. Gallus.