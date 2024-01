Feuerhexen Tettnang feiern 33-jähriges Bestehen

Nach einem Jahr Vorbereitung feiern die Narredei Dettlang-Dolang Feuerhexen Tettnang am Freitag, 12. Januar, und am Samstag, 13. Januar, im Schlossgarten, auf dem Montfortplatz und in der Innenstadt Tettnangs ihr 33-jährige Bestehen.

Der Startschuss für das Jubiläumswochenende fällt am Freitag, 12. Januar, um 16.25 Uhr auf dem Montfortplatz. Zu Beginn wird traditionell der Hexentanz dargeboten und im Anschluss müssen die Täuflinge sich dem Ritual der Hexentaufe hingeben. Erst dann dürfen sie sich eine Feuerhexe von Tettnang nennen. Dazu taucht der Hexenmeister höchstpersönlich auf.

Im Anschluss wartet im Festzelt im Schlossgarten der Hexenball auf seine Gäste, ab 18 Uhr sind die Pforten geöffnet. DJ-Beatz und mehrere Lumpenkapellen werden am diesen Abend für fastnächtliche Stimmung sorgen und das Zelt bis spät in die Nacht beschallen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Am Samstag, 13. Januar, haben die Feuerhexen Tettnang ab 14 Uhr das Festzelt für die Kinder der Stadt geöffnet. Um 14.41 Uhr dürfen die Kinder fröhlich und frech beim Kinderquatsch ihren Eltern zeigen, wie sie feiern können. Im Anschluss an das Kinderprogramm bekommen die Tettnanger Bürger etwas Seltenes geboten. Um 16.25 Uhr startet der Dämmersprung zum Hexenjubliläum. 44 befreundete Narrenzünfte und Musikgruppen aus Tettnang, Oberschwaben und von weiter her schenken der Narredei Dettlang-Dolang Feuerhexen Tettnang und den Tettnangern diesen Programmpunkt zum Geburtstag.

Nach dem Umzug durch die Kirchstraße, über den Bärenplatz, die Montfortstraße und Schlossstraße, warten die Feuerhexen bereits im Festzelt, um mit ihren Narrenfreunden und den Tettnanger Bürgern zu tanzen. Um dieses Jubiläumswochenende gestalten zu können, haben die Feuerhexen Tettnang viel Zeit investiert. Mithilfe der Stadt, des Bauhofs und vielen anderen Unterstützern konnten die Hexen ein Festkonzept erarbeiten.

So wird es im Rahmen der Veranstaltungen zu Straßensperren und Parkverboten im Bereich der Innenstadt kommen. Diese sollen helfen einen reibungslosen Ablauf der Jubiläumstage zu gewährleisten und dienen dem Schutz der Besucher. Die Narredei Dettlang-Dolang Feuerhexen Tettnang bittet hierfür um das Verständnis und Wohlwollen der Tettnanger.