FC Memmingen gewinnt 2. ifm Cup in Tettnang

Der 2. ifm Cup geht an eine starke U16 vom FC Memmingen, die das Finale mit einem 2:1–Sieg über den FC Wangen gewannen. Der TSV Tettnang freute sich über einen fünften Platz.

Zum ifm Cup lud der TSV Tettnang wie im vergangenen Jahr wieder Mannschaften von der Landesstaffel bis zur Leistungsstaffel ein. Das Turnier gibt den Trainern die Möglichkeit, ihre neufomierten Mannschaften zu Beginn der Vorbereitung schon einmal näher kennen zu lernen. Das Turnier hielt von der ersten Minute an, was sich die Veranstalter davon versprachen. Die zwei Vierer–Gruppen waren sehr ausgewogen und es entwickelten sich sehr ausgeglichene und umkämpfte Spiele.

Platz drei für die Gastgeber in der Gruppenphase

Der heimische TSV hatte es in seiner Gruppe mit dem SV Kressbronn, dem SV Hoffeld (aus dem Raum Stuttgart) und dem FC Memmingen zu tun. Im ersten Spiel gegen den SV Kressbronn verpasste es der TSV einen Treffer zu erzielen und musste sich mit einem gerechten 0:0 begnügen. Gegen einen starken FC Memmingen spielte der TSV gut, kassierte aber ein knappe 0:1–Niederlage. Da sich der SV Kressbronn gegen den FC Memmingen ein 0:0 erkämpfte, reichte es dem TSV trotz eines Sieges gegen den SV Hoffeld nur zu einem dritten Platz in der Gruppe.

Sieger der Gruppe A war der FC Memmingen. In der Gruppe B lag der FC Wangen vorne. Beide Teams bestritten somit das Fimale. Die beiden Überraschungsmannschaften, der SV Kressbronn und die SGM SG Mettenberg, bestritten das kleine Finale, was die SGM mit 1:0 für sich entscheiden konnte und sich einen starken dritten Platz erkämpfte.

Überzeugende Leistung der Memminger auch im Finale

Im Spiel um Platz 5 und 6 traf der TSV Tettnang überraschend auf den FV Ravensburg, den man deutlich weiter vorne erwartet hätte. Der FV machte auch von Beginn an Druck, aber die Mannschaft um Kapitän Julius Rauscher wehrte sich gekonnt und hatte mit Linus Wölk einen starken Torhüter. Der TSV rettete sich ins Elfmeterschießen und hatte hier die besseren Nerven.

Im Finale trafen mit dem FC Wangen und dem FC Memmingen die an diesem Tag besten Mannschaften aufeinander. Der FC Memmingen überzeugte auch in diesem Spiel und gewann letztlich verdient mit 2:1, obwohl der FC Wangen nach dem Anschlusstreffer nochmals mächtig Druck machte.

Bemerkenswert war die faire Spielweise aller Mannschaften und auch der fast familiäre Umgang der Trainer untereinander. „Die Jungs waren vom Turnier begeistert, eine ganz wertvolle Veranstaltung“ war die Rückmeldung aus den Vereinen.

Am Rande des Turniers wurde dann auch noch bekannt, dass der TSV Tettnang mit seiner A–Jugend in die Regionenstaffel aufsteigt und die D–Jugend weiterhin in der Bezirksstaffel verbleibt. Somit spielen neben der B–Jugend in der Landesstaffel alle Mannschaften des Vereins in den höchsten Ligen der Bezirke.