Fairer Handel als Stellschraube in der Klimakrise

Was der Gedanke des Fairen Handels mit der Klimakrise zu tun hat, das soll eine Veranstaltungsreihe in der Region aufzeigen. Vom 15. bis 29. September findet in diesem Jahr die Faire Woche statt. Auch Tettnang ist mit zwei Veranstaltungen vertreten.

Bereits zum zweiten Mal haben sich mehrere Eine–Welt–Vereine in der Region zusammengetan und ein informatives Programm zusammengestellt.

Neben dem noch recht jungen Eine–Welt–Verein und Weltladen aus Tettnang sind auch Mitwirkende aus Friedrichshafen, Kressbronn, Meckenbeuren und Ravensburg mit beteiligt.Die diesjährige Faire Woche, initiiert vom Forum Fairer Handel, steht unter dem Motto Klimagerechtigkeit.

Auswirkungen sind im globalen Süden stark zu spüren

Denn die Klimakrise sei ungerecht, finden die Initiatoren. Schließlich würden diejenigen, die mit am wenigten zu ihrer Entstehung beigetragen haben, aktuell am stärksten unter ihren Folgen leiden. Das zeige sich vor allem im globalen Süden, wo steigende Temperaturen und zunehmende Extremwetterereignisse die Existenzen von hunderttausenden Menschen zerstören.

Eva–Maria Aicher und Frank Jonat vom Eine–Welt–Verein Tettnang haben sich viele Gedanken gemacht, wie man das Thema in Tettnang umsetzen und den Menschen Wege aufzeigen könnte, wie jeder seinen Beitrag leisten kann.

Zum Auftakt wird am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr im KiTT der Dokumentarfilm „Thank you for the rain“ gezeigt. Der in Afrika produzierte Film thematisiert die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels für die Ernährung der Menschen vor Ort angesichts von Dürren und Überschwemmungen.

Der Film soll anhand konkreter Schicksale zeigen, wie drastisch die Folgen des Klimawandels sind, Frank Jonat

Vor Filmbeginn wird es zudem eine Einfürhung geben von Janina Reimann von der FIAN, einer Menschenrechtsorganisation, die sich für das Recht auf Nahrung einsetzt. „Der Film soll anhand konkreter Schicksale zeigen, wie drastisch die Folgen des Klimawandels sind“, erklärt Frank Jonat.

Schüler des Montfort–Gymnasiums mit an Bord

Die zweite Veranstaltung im Zuge der Fairen Woche in Tettnang ist für Samstag, 23. September, geplant. Dafür hat sich das Weltladen–Team Unterstützung aus dem Montfort–Gymnasium geholt. Auf dem Städtlesmarkt wird es an diesem Tag verschiedene Aktionen geben.

So können Besucher beispielsweise vor Ort ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck bestimmen. Schülerinnen und Schüler des Arbeitskreis „Eine Welt“ am Montfort–Gymnasium werden vor Ort sein und den Stand mit betreuen.

Ebenso können Marktbesucher an diesem Tag an einem ganz besonderen Glücksrad drehen, das sich im wahrsten Sinne des Wortes um die 17 Nachhaltigkeitsziele dreht. Für die Teilnehmer gilt es dann, Fragen zu beantworten.

„Es sind auch Fragen dabei, die speziell auf Tettnang zugeschnitten sind“, merkt Eva–Maria Aicher an. Für Kinder gebe es einen eigenen Fragenkatalog, sodass sich die Mitmachaktion an Interessierte jeden Alters richte.

Auch schon Jugend soll Bewusstsein entwickeln

Auch die Stadt Tettnang werde am 23. September mit einem Stand auf dem Städtlesmarkt vertreten sein und die Maßnahmen aus dem Klimabudget sowie die Klimaziele der Stadt vorstellen.

„Ziel der Aktionswoche ist es, das Bewusstsein zu schärfen und zu zeigen, dass der Faire Handel eine gute Stellschraube ist, um selbst aktiv zu werden“, sagt Eva–Maria Aicher. Hierbei sei es wichtig, auch schon bei der Jugend anzufangen und zu zeigen, welche nachhaltigeren Wege des Konsums es gibt.

Die Veranstaltungen der anderen Standorte seien jeweils aufeinander abgestimmt, sodass es keine Terminkollisionen gibt und Interessierte auch die Möglichkeit haben, mehrere Veranstaltungen innerhalb der Fairen Woche zu besuchen.