Tettnang

Fahrer flieht nach Rempler

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07542/93710 entgegen. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro hat am Dienstag ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer an einem VW in Tettnang hinterlassen.

Veröffentlicht: 29.11.2023, 15:21 Von: sz