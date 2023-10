Facettenreicher Rundgang bei der Stiftung Liebenau

Auf reges Interesse ist die Informationsveranstaltung von drei Einrichtungen der Stiftung Liebenau in Tettnang zum Weltalzheimertag gestoßen. An insgesamt zehn Stationen auf dem Gelände der Häuser der Pflege St. Johann und Dr. Albert Moll sowie in den Lebensräumen für Jung und Alt konnten sich Besucherinnen und Besucher einen Nachmittag lang über therapeutische Ansätze für demenzerkrankte Menschen informieren.

Die Spannbreite der zehn Stationen war weit gefasst: Sie reichten von der Frage, wie man Demenzerkrankungen erkennt und einordnet, über Möglichkeiten, Demenzerkrankungen vorzubeugen, bis hin zu Wegen, die Folgen von Demenzerkrankungen abzumildern und ihren Verlauf zu verlangsamen.

Insgesamt kamen an dem Nachmittag rund 30 Besucherinnen und Besucher in die Einrichtungen. „Wir freuen uns sehr über die gute Resonanz“, zieht Emanuela Wiest, Einrichtungsleiterin des Dr. Albert-Moll-Hauses, ein positives Fazit. „Vor allem haben wir mit der Veranstaltung die Menschen erreicht, die wir ansprechen möchten: Angehörige von Menschen, die die ersten Anzeichen einer demenziellen Erkrankung zeigen oder auch schon eine diagnostizierte Demenzerkrankung haben.“

An einer Station ging es für die Senioren darum, den Deckel eines Marmeladenglases schnell umherzuschnippen. „Beim ‚Schiebespiel‘ geht es darum, schnell und unmittelbar zu reagieren. Egal, wie weit fortgeschritten die demenzielle Erkrankung ist, bei diesem Spiel können alle Betroffenen noch mitmachen“, erklärte Regina Schork, Betreuerin im Dr. Albert Moll-Haus. Das Spielen trage zudem dazu bei, die noch vorhandenen geistigen Ressourcen zu erhalten.

Eine weitere Station an dem Nachmittag war der Kräutergarten des Dr. Albert Moll-Hauses. Bewohnerinnen und Bewohner haben ihn zusammen mit Mitarbeitenden angelegt. Zwölf Kräuter wie Oregano, Rosmarin, Thymian oder Salbei gedeihen hier. „Die Bewohnerinnen und Bewohner waren nicht nur bei der Erstellung des Gartens beteiligt, sondern pflegen ihn auch“, erzählte Regina Schork. Die Kräuter stimulieren Sinne wie den Tast- und den Geschmacksinn.

Ebenfalls über die Sinne und das unmittelbare Erleben bereicherte ein tierischer Gast das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner im Haus der Pflege St. Johann. Helga Wüst war mit ihrer Pudeldame Banóu gekommen. Das Besondere an ihr: „Banóu ist ein ausgebildeter Besucherhund“, erklärte Helga Wüst, die sich ehrenamtlich engagiert. „Jeder kann sie streicheln, sie ist zu allen freundlich und zugänglich.“ Mit dem Hund umzugehen, ihn zu streicheln und zu kraulen machte den Bewohnerinnen und Bewohnern sichtbar Freude. „Viele hatten früher einen Hund. Beim Umgang mit Banóu kommen Erinnerungen daran hoch“, berichtete Helga Wüst.

Ein positives Resümee von der Veranstaltung zog eine Besucherin aus Tettang, die eine von der Erkrankung betroffene Angehörige hat: „Es war gut, etwas mitzunehmen, was man besser machen kann.“