Ähnlich schwach wie im letzten Jahr schaut die Prognose für die Hopfenernte auch diesmal aus. Das ist das Ergebnis der diesjährigen Ernteschätzung. Die Erkenntnis ist nicht verwunderlich, machen viele der Gärten doch einen recht dünnen Eindruck. Ein Trend könnte sich dabei fortsetzen.

Die Gesamtschätzung liegt für dieses Jahr bei 47.200 Zentnern, und damit in etwa in der Größenordnung der Ernte des Vorjahres mit etwas mehr als 46.000 Zentner. Besonders das Wetter hatte diesmal große Auswirkungen, so die Schätzkommission.

Die Sorte Herkules hat aufgeholt

Das Gremium besteht aus Vertretern von Pflanzern, vom Hopfenhandel, der Brauzunft und vom Landratsamt. Die Mitglieder schauen sich stichprobenartig diverse Hopfengärten mit unterschiedlichen Sorten und in verschiedenen Lagen an.

Zwar umfasst die Sorte Tettnanger immer noch die größte Fläche im Anbaugebiet, hat aber in den vergangenen Jahren leicht an Boden verloren. Derweil hat insbesondere die Bittersorte Herkules in der Fläche zugelegt.

Die Schätzung im Detail

Behält die Schätzkommission Recht, dann könnte Herkules im Ertrag mit 15.500 (Ernte 2022: 15.469) Zentnern erneut die Nase vor der Landsorte Tettnanger mit 13.500 (Ernte 2022: 14.078) Zentnern haben.

Die nächstgrößten Erträge erwartet die Kommission bei den Sorten Perle (4.800 Zentner), Hallertauer Mittelfrüh (3700 Zentner), Hallertauer Tradition (3500 Zentner) und Saphir (1470 Zentner).

Brauerbund-Vertreter Walter König erklärt, wo die Herausforderungen im Jahr 2023 liegen

„Zweites schlechtes Jahr für die Pflanzer“

Dass die Ernte 2023 kein Rekord werden wird, dieses Urteil fällt schon früh am Schätztag. Der beginnt bei Sonnenschein. Doch ein eher schattiges Urteil fällt Wolfgang Ruther, der Vorsitzende der Tettnanger Hopfenpflanzer, gleich zu Beginn: „Es ist das zweite schlechte Jahr für die Pflanzer.“

Die Klemmbretter sind da gerade erst ausgepackt, in der Runde werden noch mal die Daten vom letzten Jahr ausgetauscht, bevor es zwischen die ersten Reihen in einem Hopfengarten in Bechlingen geht.

Große Dolden, die noch nicht so weit sind

„Das sind große Dolden“, ist zu hören. Aber auch, dass die eben noch nicht so weit sind. Zu früh, so die einhellige Meinung, könne man in diesem Jahr sicher nicht ernten. Dieses Jahr: lange kühl und nass, gefolgt von Hitze und Trockenheit, zuletzt gab es dann wieder Regen.

Wie sich das Wetter auf die Hopfenernte auswirkt, erklärt Walter König vom Bayerischen Brauerbund

Schon die Ernte im Vorjahr war unterdurchschnittlich. Doch in diesem Jahr kamen Hitze und Trockenheit einen Monat früher als 2022. Dementsprechend dünn sind die Ranken in manchen Hopfengärten.

Brauereien reagieren nur langsam auf neue Sorten

Die Anlagen unterscheiden sich allerdings sehr stark voneinander: Das hängt mit der Qualität des Bodens, aber auch mit den Sorten zusammen. Neuere Züchtungen sind klimatoleranter und stecken Extremwetter besser weg.

Das Problem: Brauereien reagieren nur langsam auf Veränderungen im Sortiment, wie Walter König erklärt. Er ist Geschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes. Die schlechteren Ernten könnten indes den Druck erhöhen, hier umzudenken.

Wie lange neue Sorten brauchen

Grundsätzlich dauert es rund zehn Jahre von der Züchtung bis zur Anmeldung einer Sorte. Einen Unterschied gibt es König zufolge dann allerdings in der Geschwindigkeit, in der Brauereien neue Sorte annehmen.

„Bei einer neuen Bitterstoffsorte wie Titan kommt es eigentlich nur auf den Alphasäuregehalt und die Bitterqualität an“, sagt er. Die Sorte ist der Nachfolger des Klassikers Herkules. 2011 gezüchtet und 2021 angemeldet, rechnet König damit, dass Titan bis 2026 vollständig im Markt angekommen ist.

Was auf Tettnanger folgen könnte

Anders schaut es bei der neuen Aromasorte Aurum aus, die auf der klassischen Landsorte Tettnanger beruht — die auch Aushängeschild des Anbaugebiets am Bodensee ist. Auch hier gilt wieder: Die neue Sorte ist klimatoleranter und ertragreicher. Aber sie ist noch nicht in den Braurezepturen enthalten.

Auf die Frage, mit welcher Dauer König da mit der Markteinführung rechnet, will sich der Vertreter des Bayerischen Brauerbunds gar nicht erst festlegen. „Auf jeden Fall länger“, sagt er unbestimmt. Da müsse auch noch mehr passieren, um ihn im Markt zu platzieren.

Extremwetterlagen nehmen zu

Möglicherweise, sagt König dann aber, würden zwei schlechtere Erntejahre wie 2022 und 2023 auch eine Chance für neue Sorten bergen. Denn bei einem geringeren Angebot der klassischen Sorten müssten die Brauereien mit ihren Rezepturen reagieren.

Extremwetterlagen würden spürbar zunehmen, erklärt König, deswegen braucht es die neuen Sorten. Und immer stärker kommt das Thema Bewässerung in den Fokus.

Hallertau will Bewässerung organisieren

In der Hallertau, dem größten Anbaugebiet Deutschlands, bildet sich da gerade ein Zweckverband, der Oberflächenwasser aus guten Zeiten für schlechte Zeiten speichern will, erläutert König.

Die Kosten sind zwar hoch, die Genehmigungsverfahren lang, und die Logistik ist ebenfalls eine Herausforderung. Doch eine wirkliche Alternative gibt es wohl nicht, denn die Brunnenkonzessionen laufen in den nächsten Jahren aus.

„Da muss sich Tettnang was einfallen lassen“

Auf die Frage, wie er das Thema Bewässerung mit Blick auf Tettnang bewertet, sagt König: „Das ist da schon schwierig.“ Am Bodensee fiel in der Vergangenheit immer mehr Regen als in anderen Anbaugebieten.

Zwischen den Zeilen wird klar: Der Erfolg hat den Leidensdruck noch nicht so hoch werden lassen wie in anderen Anbaugebieten. Dennoch ist sich König sicher: „Da muss sich auch Tettnang was einfallen lassen.“