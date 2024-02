Experte spricht über Demenz am Lebensende

Angehörige von Menschen mit Demenz haben an dessen Lebensende oft viele Fragen zu den auftretenden Symptomen und wie sie damit umgehen können. Sie suchen nach Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass ihr geliebter Mensch es so gut wie möglich hat und keine Schmerzen leidet. Schluckbeschwerden, Gewichtsverlust, Verwirrung, Schlafstörungen und Veränderungen im Verhalten sind typische Symptome, die auftreten können. Angehörigen ist es ein Anliegen, wie sie diese Symptome erkennen, lindern und mit ihnen umgehen können. Gleichzeitig machen sie sich Gedanken, wie sie sich auf den Tod ihres geliebten Menschen vorbereiten können.

Auf diese Fragen wird Jochen Tenter in einem Vortrag mit anschließender Fragerunde am Freitag, 1. März, um 15 Uhr in der Anlaufstelle für Bürgerengagement, Montfortstraße 2, eingehen. Tenter war von 2001 bis 2021 Chefarzt der Gerontopsychiatrie im ZfP Südwürttemberg in Weissenau und hat sich in dieser Funktion unter anderem mit der Erkrankung der Demenz in all ihren Ausprägungen intensiv beschäftigt.

Anschließend werden die Zuhörer die Ausstellung „Aufgeblüht“ im Rathaus gemeinsam besuchen, die dort bereits seit Oktober zu sehen ist und aufgrund der sehr guten Resonanz bis Ende März verlängert wurde. Die beiden Künstlerinnen Susanne Lencinas und Jule Kühn haben Männer und Frauen mit und ohne Demenz mit ihren Lieblingsblumen fotografiert und damit gezeigt, dass es letztendlich immer nur auf den Menschen ankommt und nicht auf die Krankheit.