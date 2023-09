Sich ein Bild der Lage vor Ort machen — das ist das Ziel von Staatssekretär Siegfried Lorek bei der Besichtigung von zwei sehr verschiedenen Unterkünften für Geflüchtete in Tettnang gewesen. Vorausgegangen war ein Erfahrungsaustausch mit dem Landrat und Bürgermeistern.

„Die Situation vor Ort ist extrem angespannt. Die Akzeptanz sinkt, und der jetzige Zugang ist auf Dauer nicht mehr unterzubringen“, sagt Siegfried Lorek, Staatssekretär im Justizministerium des Landes am Freitag in Tettnang.

So werden die Geflüchteten aufgeteilt

Gemeinsam mit Landrat Luca Wilhelm Prayon, Vertretern des Landratsamtes und der Tettnanger Bürgermeisterin Regine Rist besichtigte er die bereits bewohnte Gemeinschaftsunterkunft in der Narzissenstraße und die geplante Notunterkunft in Bürgermoos.

349 Neuankömmlinge an einem Tag in Baden–Württemberg, das ist der Spitzenwert von dem Lorek zu berichten weiß. Von 1000 Geflüchteten werden 130 nach dem Königssteiner Schlüssel in Baden–Württemberg untergebracht. Ungefähr fünf dieser Menschen werden dem Bodenseekreis zugewiesen.

Narzissenstraße wird gerade aufgestockt

Für die beiden Unterkünfte in Tettnang ist das Landratsamt verantwortlich. In den zwei Gebäuden in der Narzissenstraße sind zur Zeit 76 Menschen untergebracht. Weitere sollen folgen.

Dazu wurden Aufenthaltsräume in Schlafräume umgewandelt. Statt sieben Quadratmeter Platz pro Person rechnet das Land künftig nur noch mit 4,5 Quadratmetern.

Sanitärräume beschränken dichtere Belegung

Eine dichtere Belegung scheitert oft an den vorhandenen Sanitärräumen, erklären die Mitarbeiter des Landratsamtes. In Gemeinschaftsunterkünften gibt es Möglichkeiten zum Kochen in der Narzissenstraße sogar einen Flur mit barrierefreien Plätzen.

Was in Bürgermoos entstehen soll

In Bürgermoos ist eine Notunterkunft geplant. In der vom Landratsamt für zehn Jahre angemieteten Halle, in der früher ein Möbelhaus war, soll es nur eine Unterteilung durch nach oben offene Trennwände geben. Kochgelegenheiten und ein Spielbereich für Kinder sind ebenso wie ein großer Aufenthaltsbereich in der Eingangshalle vorgesehen.

Bezugstermin gibt es noch nicht

Das Landratsamt arbeite mit Hochdruck an der Fertigstellung dieser Unterkunft für bis zu 170 Menschen. Einen genauen Bezugstermin gibt es noch nicht. „Der Bürger unterscheidet nicht in der Zuständigkeit“, sagt Tettnangs Bürgermeisterin Regine Rist, die Landrat und Staatssekretar bei der Besichtigung begleitet.

Runder Tisch soll helfen

Eine qualifizierte Betreuung und ein Schutzkonzept ist das, was die Bevölkerung fordert. Bisher hat das für die Unterkunft in der Narzissenstraße funktioniert, findet die Bürgermeisterin — es blieb ruhig.

„Wir sprechen uns ab“, lobt sie die ihrer Ansicht nach hervorragende Zusammenarbeit mit dem Landratsamt. Dabei soll ein runder Tisch und ein Integrationsnetzwerk helfen.

Herausforderung, Personal zu finden

Doch qualifiziertes Personal für die Betreuung zu finden, wird für das Landratsamt immer schwieriger. „Bei der Security brauchen wir Leute mit Fingerspitzengefühl“, sagt Prayon. Die Resonanz auf die letzte Ausschreibung dafür war „sehr überschaubar“, schildert er.

„Das ist eine tägliche Herausforderung, die Leute zu finden,“ weiß Christoph Keckeisen, der oberste Landesbeamte des Bodenseekreises. Im Bereich Sozialarbeit ist der Arbeitsmarkt angespannt.

Das Landratsamt konkurriert mit anderen Institutionen und Landkreisen bundesweit und versucht, Bewerber mit der schönen Umgebung am Bodensee zu überzeugen.