Er tut es doch nochmal: Nachdem sich Hardy Huber — zumindest was die größeren Veranstaltungen und den Kneipenbetrieb angeht — eigentlich schon in den Ruhestand verabschiedet hatte, stellt er im September nochmal ein Flieger Open Air auf die Beine. Nachdem das Open Air im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war und bei vielen Musikliebhabern großen Anklang fand, soll es nochmal eine Fortsetzung geben.

Den Flieger als reguläre Kneipe gibt es seit dem Frühjahr nicht mehr — stattdessen können Gäste das ehemalige Tettnanger Bahnhofsgebäude inzwischen als außergewöhnliche Übernachtungmöglichkeit oder für private Feiern buchen. Und das laufe auch sehr gut, sagt Flieger–Chef Hardy Huber. Im Herbst werde es auch wieder regelmäßig Livemusik im Flieger geben. Geöffnet ist er jedoch auch dann nur für das jeweilige Konzert am Samstagabend.

Die Banner hängen, der Vorverkauf läuft: Hardy Huber holt nochmal echte Rock-Größenn zum Open Air nach Tettnang und auch Hund Amy kann’s kaum erwarten. (Foto: Linda Egger )

So sieht das Lineup aus

Und auch ein Open Air hat Hardy Huber nochmal geplant. „Das war letztes Jahr so eine tolle Veranstaltung, deswegen haben wir uns gesagt, das machen wir wieder“, erklärt Hardy Huber. „Noch kann ich ein paar Bauzäune schleppen und ein bisschen was organisieren — also warum nicht?“, meint er. Möglich sei das jedoch nur durch die erneute Unterstützung zahlreicher Beteiligter und nicht zuletzt einer Reihe an Sponsoren weit über Tettnang hinaus.

Am 2. September ab 19 Uhr gibt es auf dem BayWa–Areal am Bahnhofsplatz wieder ein hochkarätiges Lineup mit Größen aus der Rock–Szene. Einige bekannte Gesichter sind dabei, die schon häufiger auf der Flieger–Bühne zu hören waren. Aber auch einige neue Namen hat Hardy Huber dazugeholt. Den Auftakt ab 19 Uhr wird „Thin Mother“ machen, die in Tettnang schon längst Kultstatus und eine große Fangemeinde hat.

Musik von Amy Winehouse in der Pause

In 90 Minuten spielt die Band ein komprimiertes Set aus Rock–Klassikern, um das Publikum schonmal in die richtige Stimmung zu bringen. In der Umbaupause kommt dann ein besonderer Gast auf die Bühne: Die griechische Sängerin Vicky Lampidi begann mit 19 Jahren, Musik zu machen und hat es bei „The Voice of Greece“ bis ins Halbfinale geschafft. Ihre große musikalische Liebe gilt Balladen aus den Bereichen Pop, Jazz und Soul. Mit Songs von Amy Winehouse und anderen wird sie in Tettnang auftreten.

Ronny Romero aus Chile wird erstmals als Sänger bei der Rock-Anarchie mit von der Partie sein. (Foto: Veranstalter )

Der Höhepunkt des Programms, das sich bis etwa 23 Uhr erstrecken wird, steht dann unter dem Motto „Rainbow meets Rockanarchie“. Wobei „Rainbow“ auf eine aus „Deep Purple“ heraus gegründete Band aus den 70er Jahren zurückgeht. Die Rockanarchie von Thomas Blug und Rudi Spiller ist in Tettnang bereits seit vielen Jahren ein gerne gehörter Gast.

Tony Carey kommt schon zum dritten Mal

Zu den beiden altbekannten Profi–Musikern Thomas Blug, der zu den weltbesten Gitarristen zählt, und Rudi Spiller an Vocals, Bass und Gitarre gesellen sich noch zwei weitere Gäste: Tony Carey ist ein echtes Rock–Urgestein und war ebenfalls bereits mehrfach zu Gast in Tettnang. Seine musikalischen Ursprünge liegen in Kalifornien, bevor er sich später auch in Deutschland einen Namen machte.

Unter anderem durch seine Kooperationen mit Peter Maffay erlangte er große Bekanntheit. So arbeitete er an den „Tabaluga“-Platten mit, sondern war auch bei Maffays Album „Sonne in der Nacht“ beteiligt und spielte mehrere Tourneen mit. Sein bekanntester Solo–Song dürfte dabei „Room With a View“ sein.

Erstmals zum Flieger Open Air kommt der chilenische Sänger Ronnie Romero, der die Lead Vocals übernehmen wird. Neben Tony Carey ist auch er Mitglied bei „Rainbow“ und wird als eine der zur Zeit besten Rockstimmen der Welt gehandelt.

Keine Probe, sondern Improvisation

Am Schlagzeug wird beim Open Air außerdem erstmals Ralf Gustke zu hören sein, der bereits unter anderem mit Gianna Nannini, Schiller, Sabrina Setlur und Nena auf Tour war. Auch er gilt als einer der Meister seines Fachs in Deutschland. Am bekanntesten dürfte er wohl für seine Tätigkeit bei Barclay James Harvest sowie bei den Söhnen Mannheims sein.

Wie es bei der Rock–Anarchie üblich ist, wird es auch diesmal keine großen gemeinsamen Proben der Musiker geben. „Da wird einmal kurz abgesprochen, was man grob spielen will, und alles andere wird improvisiert“, erklärt Hardy Huber.

Die Musiker seien allesamt Profis auf ihrem Gebiet und die Freude an der Musik merke man ihnen an. „So etwas gibt es in der Region auf diesem Niveau sonst kaum irgendwo“, so Hardy Huber.

Es wird bereits das achte Open Air sein, das er mit dem Flieger veranstaltet. Er hoffe, dass das Konzert auch in diesem Jahr wieder viele Fans finde und Musikfans aus Tettnang und Umgebung wieder bei gutem Wetter Livemusik unter freiem Himmel genießen können.

Tickets sind auch im Vorverkauf erhältlich

Das Flieger Open Air findet am 2. September von 19 bis 23 Uhr auf dem BayWa-Areal statt. Tickets gibt es im Vorverkauf für 26 Euro bei Hardy Huber, nach telefonischer Absprache unter 0176/19600906, per E-Mail an [email protected] oder auch über sämtliche anderen Kanäle wie Facebook oder Whatsapp. Auch eine Abendkasse wird es am Veranstaltungstag geben (30 Euro pro Ticket).