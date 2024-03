Erfolgreiches Trainerdebüt beim TSV Tettnang

Das Debüt von Trainer Leandro Simonelli ist geglückt. Im ersten Spiel unter seiner Regie bezwangen die Fußballfrauen des TSV Tettnang am Sonntag den FV 09 Niefern in der Oberliga Baden-Württemberg mit 3:1 (1:0). Bei nun fünf Zählern Vorsprung auf den viertletzten Rang war es für den nun sechstplatzierten Aufsteiger zudem ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Nach der Pause fällt der überraschende Ausgleich

Im Heimspiel gegen Niefern war der Siegeswille von Beginn an zu spüren. Und es dauerte nur 14 Minuten, bis das belohnt wurde. Aus einer Ecke resultierte der Führungstreffer: Natalie Kaiser suchte und fand Alicia Serafini, die unhaltbar zum 1:0 einköpfte. Von da an wurde das Spiel im ifm-Riedstadion immer zerfahrener und bis auf eine Großchance von Chantal Ebinger in der 45. Minute passierte bis zur Pause nicht mehr viel.

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit drückten die Montfortstädterinnen auf das 2:0. In der 55. Minute gelang den Gästen allerdings der überraschende Ausgleich. Johanna Mannshardt nutzte ein Durcheinander vor dem Tettnanger Tor (55.). Doch ab der 65. Minute übernahm die Heimmannschaft wieder die Kontrolle. So dauerte es nicht lange, bis Stiefenhofer zum ersten Mal traf und ihre Mannschaft wieder in Führung brachte. Bei einer Ecke von Tanja Kottmann schaltete Stiefenhofer am schnellsten und drückte den Ball in der 70. Minute über die Linie. Nur drei Minuten später erhöhte sie nach einem Freistoß von Jana Erdle per Knie zum 3:1 Endstand.

Als leichter Außenseiter gehen die Tettnangerinnen nun ins kommende Auswärtsspiel beim FSV Waldebene Stuttgart Ost. Anpfiff ist am Sonntag um 14 Uhr.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg, 12. Spieltag

TSV Tettnang - FV 09 Niefern 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Alicia Serafini (14.), 1:1 Johanna Mannshardt (55.), 2:1, 3:1 Anja Stiefenhofer (70., 73.) - Schiedsrichter: Michael Hilebrand - TSV: Frischknecht, Kottmann, Reiner, Ebinger (66. Marschall), Serafini, Kaiser, Köger, Birkle (86. Rizzolo), Erdle, Trautwein (62. Netzer), Stiefenhofer (78. Siber).