Erfolgreicher Jahrgang verabschiedet

Der Abschlussjahrgang 2023 der Realschule Tettnang ist am Freitag, 14. Juli, verabschiedet. Unter dem Abschlussmotto ,,We’re all in this together now“ führten die Moderatorinnen Maxi Wünsch und Lia–Sophie Nell durch den Abend.

In seiner Rede zeigte Herr Stohr die Parallelen zwischen einem Orchester und dem Leben an der Schule auf, wo alle gemeinsame an einem Strang ziehen müssen. Anschließend ließ Herr Neuer (Elternvertreter) die vergangenen Jahre Revue passieren. Stellvertretend für die Abschlussklassen hielt Emilia Schmid aus der 10c die Abschlussrede und berichtete von den Abschlussfahrten nach Berlin und auf die Zugspitze.

96 Schülerinnen und Schüler waren zur Prüfung angetreten und alle durften an diesem Abend ihr Abschlusszeugnis in Empfang nehmen. Mit einem beeindruckenden Gesamtschnitt von 2,2 und 35 Auszeichnungen können die Schüler stolz auf ihre Leistungen sein.

Eine Belobigung erhielten: Luca Abele (10a), Hanna Glöckler (10a), Malte Philipp (10a), Philip Steffelin (10a), Marius Boos (10b), Noah Eser (10b), Elias Lanz (10b), Benjamin Reinecke (10b), Joshua Skirde, Mats von Dewitz (10b), (10b), Milena Weiß (10b), Pia Brugger (10c), Raphaela Fluck (10c), Frieda Kathan (10c), Claudio Straub (10c), Leona Werne (10c), Lena Schwindl (10d), Hannes Zach (10d) und Corinna Zürn (10d).

Eine Auszeichnung erhielten: Leonie Dietrich (10b), Lena Eberle (10b), Maja Haas (10b), Maike Nachbaur (10b), Nora Pavlicek (10b), Maxie Wünsch (10b), Melina Beck (10c), Madita Empen (10c), Anna Kollmann (10c), Julia Martin (10c), Maximilian Pilzweger (10c) und Ryan Radu (10d). Die Schulbesten Luke Heilig (10b), Selina Neuer (10b) und Samira Knoll (10d) erreichten einen Schnitt von 1,2 und durften zusätzlich zur Auszeichnung noch einen Preis der Stadt Tettnang in Empfang nehmen. Für besonderes Engagement wurde Emilia Schmid (10c) der Schulsozialpreis und Corinna Zürn (10d) der Musikpreis überreicht. Mit diesem Jahrgang wurde auch die erste bilinguale Klasse der Realschule Tettnang verabschiedet.