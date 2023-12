Energiewende als Hauptthema beim CDU-Bürgerstammtisch

Die Tettnanger CDU hat im Rahmen ihres letzten Bürgerstammtischs in 2023 zur Analyse und Diskussion über die Umsetzung der Energiewende eingeladen. Basis für den parteiübergreifenden Dialog war ein Vortrag von Manfred Moosmann, der sich als FDP-Mitglied im Landesfachausschuss „Umwelt und Energie“ für eine zielführende und ideologiefreie Umsetzung der Energiewende einsetzt. Das teilte die CDU Tettnang mit.

Bei dem Vortrag wurde auf Basis von belastbaren Prognosen und wissenschaftlichen Studien ein Szenario für die Energiewirtschaft im Jahr 2045 hergeleitet. Neben dem weiteren Ausbau von Windkraft- und PV-Anlagen liege die eigentliche Herausforderung im Ausbau der Stromnetze und in der Verfügbarkeit von Energiespeichern. Unternehmer Tobias Zwisler wies auf die fehlende Speicherkapazität hin. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurden einige Chancen für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende aufgezeigt. „Entgegen den Empfehlungen des Weltklimarats ist in Deutschland weiterhin Kernkraft und CO2-Speicherung (CCS) verboten“, so Moosmann: „Die Förderung von Schiefergas im eigenen Land anstelle von LNG-Importen wird trotz positiver wissenschaftlicher Expertise nicht umgesetzt. Ideologisch bedingt werden damit die Chancen für eine nennenswerte Reduzierung von CO2-Emissionen und von Energiekosten nicht genutzt.“

Deutliche Kritik wurde von den Anwesenden an der Energiepolitik der letzten Jahre in Deutschland laut. Die politische Forderung lautete, die Maßnahmen zur Energiewende in eine logische Abfolge zu bringen. An erster Stelle müsse eine wetterunabhängige Versorgung mit erneuerbarer Energie sichergestellt sein, erst dann dürfe mit dem Rückbau bestehender Infrastruktur begonnen werden.

Diese Stimmung nahm der Referent gegen Ende der Veranstaltung zum Anlass, einige eindeutigen Aussagen namhafter Wissenschaftler zu zitieren. So zeige etwa Jim Skea, Chef des Weltklimarats, Handlungsbedarf auf, warnt aber vor den negativen Folgen von Panikmache. Ebenfalls zitiert wurde Dietmar Hansch, ein Spezialist für Angsterkrankungen, der auf die psychischen Folgen hinweist, welche durch unbegründete Katastrophenrhetorik insbesondere bei der jungen Generation verursacht werden.