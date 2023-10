Wenn auch der Gemeinderat noch Ende Oktober zustimmt, werden die Elternbeiträge in Tettnang steigen. Die Elternbeiräte äußern sich in ihren Stellungnahmen überwiegend ablehnend. Doch die Verwaltung sieht schwerwiegende Gründe dafür. Dem können auch die anderen Träger in ihren Rückmeldungen folgen. Dieser Sichtweise stimmte jetzt auch der Verwaltungsausschuss zu.

Die Steigerung, die im Gros an die Empfehlungen der Landesverbände angelehnt ist, würde in diesem Fall indes erst ab 1. Januar 2024 greifen und so nicht das ganze Kita-Jahr über greifen. Vor der Sommerpause war die Entscheidung ausgesetzt worden, nachdem die Stellungnahmen der Elternbeiräte em Ausschuss überaus spät zugestellt worden waren.

Stadt: Situation in Tettnang besser als in Friedrichshafen

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses nutzte der Beigeordnete und Sitzungsleiter Gerd Schwarz direkt die Gelegenheit, zu betonen, wie ernst man die Äußerungen der Eltern nehme. Mitte November soll es jetzt auch den Betreuungsgipfel geben, den Bürgermeisterin Regine Rist schon im Wahlkampf angekündigt hatte.

Schwarz hob angesichts der überwiegend negativen Stellungnahmen mit Blick auf eine Erhöhung aber auch die positiven Faktoren in Tettnang hervor. In Friedrichshafen beispielsweise habe es 300 Absagen gegeben: „Wir konnten dagegen jedem Kind einen Platz geben.“

Finanzierungslücke in Tettnang steigt

Auch hätte unterjährig keine Gruppe geschlossen werden müssen, sondern es hätten nur Umfänge reduziert werden müssen. Auch wenn die Meinung der Eltern wichtig sei, gehöre die Sicht aufs Ganze dazu. Es sei sinnvoll, sich an die Landesrichtlinien zu halten, „so wie die Kommunen um uns herum das auch machen“.

Es gebe zwei Bildungssysteme: Die Schulen, die das Land direkt trage. Und den Kita-Bereich, den die Kommunen finanzierten. Die Statistik zeigt: Die Finanzierungslücke ist in Tettnang in Summe immer größer geworden. Im Jahr 2013 kostete der Kitabereich die Stadt effektiv 2,18 Millionen Euro, für 2023 rechnet die Verwaltung mit 7,75 Millionen Euro.

Was die Eltern kritisieren

Der vorgeschlagene Deckungsgrad der Landesverbände durch Gebühren liegt bei 20 Prozent. In Tettnang ist für 2023 ist von einem Deckungsanteil von 6,9 Prozent auszugehen. Zwischen 2013 und 2019 schwankte der Anteil zwischen 6,2 und 6,7 Prozent, während Corona war er mit 4,7 bis 5,9 Prozent vergleichsweise niedriger.

Amtsleiterin Iris Baader fasste die Kritikpunkte der Eltern aus den Stellungnahmen im Kern so zusammen: Die Erhöhungen seien nicht tragbar. Auf der einen Seite wegen der finanziellen Belastung der Familien durch die Inflation. Auf der anderen Seite, weil aus Sicht der Eltern auch Mängel in den Leistungen bestünden. So gebe es beispielsweise zwei Schließtage mehr.

Rechenbeispiel: So liegt Tettnang im Vergleich zur Landesempfehlung

Baader und später auch Schwarz äußerten hierzu, dass die zwei weiteren Schließtage und die Steigerung der Personalkosten tariflich bedingt seien. Zudem sehe der Vorschlag für die Gebühren in Tettnang nur zehn Prozent Erhöhung bei verlängerten Öffnungszeigen vor. Die Landesverbände würden hier sogar 25 Prozent vorschlagen.

So wären laut Stadt nach Landesempfehlung beispielhaft 189 Euro für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind beim Baustein VÖ 30 möglich, die Verwaltung empfiehlt 166 Euro. Im Krippenbereich liegt der Vorschlag der Stadt Tettnang der Sitzungsvorlage nach auch unterhalb der Landesempfehlung (etwa 332 statt empfohlenen 490 Euro beim VÖ 30-Baustein im U3-Bereich bei Familien mit einem Kind).

Es wäre schön, wenn alles kostenlos wäre, aber das muss die große Politik organisieren. Kajo Aicher

„Das muss die große Politik organisieren“

Kajo Aicher (Grüne) äußerte Verständnis für die Eltern. Allerdings übernehme die Kommune schon den größten Teil der Kosten. „Es wäre schön, wenn alles kostenlos wäre“, sagte Aicher, „aber das muss die große Politik organisieren.“ Aicher regte an, den Kitagipfel in Zukunft auf das Frühjahr zu legen, damit man mit den Eltern die Zusammenhänge bereits frühzeitig besprechen könne.

Daniel Funke (CDU) sagte, es handle sich um eine komplexe Materie. Er selbst habe Rückmeldungen erhalten, dass Schließtage teils ungünstig gelegt würden. Er fragte, wann denn die ziel- und bedarfsscharfe Betreuung komme, die auf der Abfrage des Bedarfs bei den Eltern resultiere. Das sei auch eine wichtige Stellschraube.

SPD-Forderung nach Gebührenfreiheit kommt nicht durch

Gerd Schwarz erwiderte, dass die Schließtage zu Beginn jedes Kitajahrs kommuniziert werde, und zwar frühzeitig. Die Nutzerfrequenzanalyse sei eine Grundlage für den Betreuungsgipfel im November. Anfang des Jahres solle es wegen der Betreuungsbausteine auch eine Beschlussfassung im Gemeinderat geben. Das sei wichtig, weil dann auch bald die Anmeldung fürs kommende Kitajahr folge.

Hermann König (SPD) stellte den Antrag, die Gebühr beim Regelangebot bei Familien mit drei oder vier Kindern auf null zu setzen und dies bei anderen Bausteinen (“Randleistungen“) zu erhöhen, um das gegenzufinanzieren. Die 20 Prozent Kostendeckungsgrad seien unrealistisch. Die Stadt müsse hier ein Signal setzen. In der Abstimmung fiel das durch. Zustimmung erfuhr der SPD-Antrag, Gebührenausfälle zu beziffern und Einsparpotenziale im Antragswesen zu prüfen.

FW-Rat Bentele: Stärken in Tettnang besser kommunizieren

Peter Gaissmaier (FW) brach eine Lanze für den Vorschlag der Verwaltung: In der Strukturkommission sei man sehr viel tiefer in die Berechnungen eingestiegen. Dort habe er den Eindruck gewonnen, dass der Vorschlag mit sehr hohem Sachverstand erarbeitet worden sei. Anders als König sah er „keinen Sinn darin, auszureißen. Das ist Landespolitik und keine Kommunalpolitik“.

Martin Bentele (FW) ermunterte die Verwaltung, viel stärker nach außen zu kommunizieren, was die Stadt über die Regel hinaus leiste. Dass etwa bei der Staffelung nach der Anzahl der Kinder auch ältere berücksichtigt würden, wenn sie unter 18 Jahre alt sein, dass es einen heilpädagogischen Dienst gebe oder dass bei Bauvorhaben nicht einfach ein Betonklotz hingehauen werde. Gerd Schwarz hatte in der Sitzung zuvor noch den Punkt genannt, dass das Mittagessen von der Stadt ebenfalls gefördert werde.