Karl Pusch wurde am 22. Juli 1943 in Wiesbaden geboren und wuchs in Marburg auf. Mit 15 Jahren fuhr er zur See und bereiste fünf Jahre auf Schiffen der deutschen Handelsflotte die Welt. Nach seiner Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker war er 1969 Absolvent des 6. Lehrgangs an der Elektronikschule Tettnang.

Dort arbeitete er ab 1970 bis zu seiner Pensionierung 2008 als Fachlehrer und machte zahlreiche Schüler durch theoretischen Unterricht und Laborübungen mit den Grundzügen und Gesetzen der Mess- und Automatisierungstechnik vertraut.

Karl Pusch rief das Museum ins Leben

Im Jahr 2002 - Tettnang war bereits ein bedeutender Standort der Elektronikindustrie geworden - ergriff Karl Pusch die Initiative zur Gründung eines Elektronikmuseums. Mit hohem Engagement widmete er sich als Vorsitzender des „Fördervereins Elektronikmuseum Tettnang e. V.“ dem Auf- und Ausbau, trug hunderte von Exponaten zu den Themen Rechner-, Mess- und Steuerungstechnik sowie Unterhaltungselektronik zusammen.

Bei seinen Führungen vermittelte er komplexe technische Inhalte sehr lebendig und verständlich und übertrug seine Leidenschaft und Begeisterung für die Elektronik mühelos auf seine Zuhörer, egal, ob er Gäste vom Fach oder Kinder vor sich hatte.

Auch als Kommunalpolitiker engagiert

Regelmäßig organisierte er Sonderausstellungen, zum Beispiel zu den Themen Tonspeichergeräte (2004), Rechnertechnik (2009) oder Telegrafie (2014), veranstaltete Kindergeburtstage und Lötkurse für Nichtfachleute, präsentierte das Museum auf Messen und nutzte viele Gelegenheiten, um für Tettnang als Elektronikstandort zu werben.

Von 1984 bis 1994 vertrat Karl Pusch die Grünen im Tettnanger Gemeinderat und engagierte sich in mehreren Ausschüssen. Er war sehr belesen, rezitierte Lyrik und trat mit den Tettnanger Musik-Duo JamDoo auf. Ständig entwickelte er neue Ideen und arbeitete an deren Umsetzung.

Er starb, für viele völlig unerwartet, am 22. September 2015 in Tettnang im Alter von 72 Jahren. Als sein Vermächtnis führen seine Nachfolger das Elektronikmuseum Tettnang als lebendigen Ort der Technik und attraktive Sehenswürdigkeit der Stadt erfolgreich weiter.

Wo es das Buch zu kaufen gibt

Der elfte Band der Reihe Heimatzeichen, „Tettnanger Persönlichkeiten“, von Gisbert Hoffmann ist im Tourist-Info-Büro für zwölf Euro erhältlich, ebenso in der Langnauer Ortsverwaltung.