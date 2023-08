Eiserne Hochzeit im Hause Schaffron

Mit der Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann im Gepäck und den besten Glückwünschen von Bürgermeisterin Regine Rist gratulierte die Bürgermeisterstellvertreterin Sylvia Zwisler Renate und Wolfgang Schaffron zur Eisernen Hochzeit. Seit 65 Jahren bilden die beiden ein Paar, das auf viele schöne, gemeinsame Ehejahre zurückblicken kann. Wolfgang Schaffron arbeitete viele Jahre als Ingenieur bei der Firma Winterhalter und da bot es sich an, im Oberhof ein Haus zu bauen, wohnortnah sozusagen mit einem herrlichen Blick auf den Bodensee. Seine Frau Renate betreute die drei Kinder, „eine klassische Aufteilung, wie es damals bei vielen Familien üblich war“, so die Jubilarin. Inzwischen kamen Lebenspartner und sechs Enkelkinder hinzu, die größtenteils weiter weg wohnen, aber Kontakt halten. Zahlreiche Freunde und Nachbarn feierten bei einem Weißwurstfrühstück mit, denn das Ehepaar ist zwischenzeitlich nicht mehr beim Tennisspiel aktiv, sondern Wolfgang Schaffron hat sich einen Namen als „Hobbykoch“ gemacht, der zudem gerne Skat spielt, so dass keine Langeweile bei den beiden aufkommt.