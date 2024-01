Pfeffersprayer bleibt bis zur Urteilsverkündung in Psychiatrie

Damit dürfte sein Wunsch nach einem Leben in Freiheit endgültig geplatzt, zumindest aber in weite Ferne gerückt sein: Kurz vor seinem zweiten Verhandlungstermin vor dem Landgericht Ravensburg ist ein Mann aus dem Bodenseekreis erneut straffällig geworden. Er hat in einer Obdachlosenunterkunft in Ravensburg zwei Mitarbeitende angegriffen.

Angeklagt ist der 43-Jährige, der seit 20 Jahren unter paranoider Schizophrenie leidet, wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Notrufmissbrauch.

Er soll mehrere Personen, darunter seinen Vater, mit Pfefferspray attackiert und in Obdachlosenunterkünften randaliert haben. Eine Krankenschwester, die er von seinen zahlreichen Aufenthalten im ZfP Friedrichshafen kannte, soll er mehrfach bedroht haben, einmal sogar im Beisein von deren Tochter.

Das Schöffengericht muss darüber befinden, ob von dem Mann weitere erhebliche Straftaten zu erwarten sind und er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Dann würde er dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht.

Platz- und Hausverbot nun auch in Ravensburg

Nachdem nun während des zweiten Verhandlungstages publik wurde, dass der 43-Jährige erneut straffällig geworden ist, wurde dieser bis zur Urteilsverkündung am Freitag, 26. Januar, in die Psychiatrie eingewiesen. Nachdem der Angeklagte in diversen Obdachlosenunterkünften in der Region Hausverbot wegen seines aggressiven Auftretens erhalten hatte, war er zuletzt in der Ravensburger Unterkunft untergekommen.

Doch auch hier wurde aufgrund des jüngsten Vorfalls ein Platz- und Hausverbot ausgesprochen sowie Strafanzeige gestellt, berichtete der gesetzliche Betreuer des 43-Jährigen nun vor Gericht.

Eingestuft als „klassischer Drehtürpatient“

Als ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin der Unterkunft an die Zimmertür des Mannes klopften, hat sich der knapp zwei Meter große, kräftige Angeklagte hinter der Tür versteckt und diese dann den beiden beim Betreten des Zimmers mit voller Wucht entgegengeschleudert, so dass beide zu Boden stürzten. Das Ausmaß der Verletzungen war einen Tag später vor Gericht noch nicht bekannt.

Als „klassischen Drehtürpatienten“ hatte der psychiatrische Sachverständige den Angeklagten, dem er Schuldunfähigkeit attestierte, zuvor beschrieben. Im Zeitraum von 2019 bis 2023 sei der Mann, nachdem er eigenmächtig seine Medikamente abgesetzt hatte, 16 mal stationär aufgenommen worden und habe sich jedes Mal „massiv angespannt, beleidigend, bedrohend und aggressiv gegen das Personal“ verhalten und habe damit „den Stationsfrieden erheblich gestört“, berichtete der Psychiater, der den Angeklagten seit dessen mehrjährigen Aufenthalt im ZfP Weissenau kennt.

So reagiert der Angeklagten auf den Vortrag des Gutachters

„Fünf Jahre Forensik waren schlichtweg erfolglos. Man konnte mit Ihnen nicht besprechen, was mit Ihnen los ist. Da waren Sie in Union mit Ihrer Mutter. Störungseinsicht bestand weder bei Ihnen noch bei Ihrer Familie“, wandte sich der Sachverständige direkt an den Angeklagten, der dem Vortrag des Gutachters sichtlich erregt folgte, mehrmals von seinem Stuhl aufsprang und das Gesagte aufgeregt kommentierte. Immer wieder mussten Richter und Verteidiger ihn zur Ruhe gemahnen.

„Generell gut behandelbar“, aber...

Ein schwieriges familiäres Umfeld, jahrelanger Drogenkonsum, mangelnde Krankheitseinsicht und fehlende Medikamenteneinnahme hätten zu den zahlreichen stationären Aufenthalten geführt, erklärte der Sachverständige. Generell sei eine paranoide Schizophrenie gut behandelbar. Dies sei aber abhängig von der Mitarbeit des Patienten und entsprechender Medikation. „Sie haben völlig unrealistische Zukunftserwartungen zusammen mit Ihrer Frau Mama“, machte der Experte deutlich.

Der Angeklagte, der Erwerbsminderungsrente bezieht, hatte mehrfach geäußert, dass nur eine fehlende eigene Wohnung der Grund für alle Taten sei. „Es ist in Ihrem Zustand nicht förderlich, wenn Sie wie ein trudelnder Satellit durch die Gegend taumeln und nicht wissen, was Sie tun sollen“, stellte der Gutachter fest, der sich bislang lediglich eine engmaschig betreute, therapeutische Wohngruppe für den Angeklagten vorstellen konnte.

Er halte diesen nicht für einen „gefährlichen, hochpsychotischen Menschen“, schränkte aber gleich ein: „Sie lassen sich nicht behandeln. Sie sind unversorgt. Medikamente allein bringen es auch nicht.“ Daher sah der Gutachter die Gefahr weiterer ähnlicher Straftaten in der Zukunft als gegeben an.

Am Freitag soll das Urteil über eine endgültige Unterbringung des 43-Jährigen fallen.