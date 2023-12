Der Name Huchler ist in Tettnang als Modehaus weit bekannt - weniger bewusst ist vielen jedoch, dass es gar nicht Kleidung war, mit der das Unternehmen einst angefangen hat. Zunächst fanden sich im Sortiment auch Produkte wie Käse, Möbel oder Kolonialwaren.

Erst später folgte die Spezialisierung auf Mode. In diesem Jahr feiert das Modehaus Huchler bereits sein 175-jähriges Bestehen und kann auf eine bewegte Firmengeschichte zurückblicken, die ihren Anfang im Jahr 1848 in Neukirch nahm.

Martin Huchler führt das Unternehmen inzwischen in sechster Generation. Heute befindet sich das Stammhaus in Tettnang, ebenso gehören eine Filiale in Friedrichshafen, das TT-Outlet sowie die Huchler 1848 Männerschmiede zum Familienunternehmen.

Geschäftshaus in Neukirch besteht noch

Gegründet wurde dieses 1848 in Neukirch, wo Fidel Buffler ein Grundstück erwarb und mit seiner Frau ein Textil- und Brautausstattungshaus gründete. Das Geschäftshaus existiert noch und ist heute das Wohnhaus der Familie Huchler.

Das Gründungshaus in Neukirch (hier abgebildet um 1950) steht heute noch. Früher befanden sich darin sowohl das Ladengeschäft mit Schneiderei sowie Wohnungen für Familie und Angestellte. (Foto: Huchler )

Mit seinem Fachgeschäft für Brautausstattung war Gründer Fidel Buffler sehr erfolgreich. Wobei sich dahinter, anders als der Name vermuten lässt, keinesfalls nur Brautmoden verbergen. Vielmehr bedeutete Brautausstattung damals vor allem Waren für die Aussteuer.

„Dazu zählten beispielsweise Tischdecken, Tabak, Zigarren, Porzellan oder auch Möbel“, erklärt Martin Huchler. Sogar Lebensmittel konnten die Neukircher damals bei Fidel Buffler kaufen. „Er ist regelmäßig auf den Markt nach Lindau gefahren, um dort Käse aus dem Bregenzerwald zu kaufen, den er dann im Geschäft anbot“, weiß Martin Huchler.

Urgroßvater fiel im ersten Weltkrieg

Fidel Buffler übergab das Geschäft an seine Tochter Keszentia und ihren Mann Franz Josef Huchler - so kam der heutige Name erstmals ins Spiel. Anschließend führte der Sohn der beiden, Arnulf Huchler, die Firma weiter. Nachdem er im ersten Weltkrieg im Jahr 1918 fiel, hielt seine Frau Maria Huchler den Betrieb am Laufen - und hatte dazu noch drei Kinder zu versorgen.

Der Firmengründer Fidel Buffler hat das Familienunternehmen 1848 gegründet. (Foto: Huchler )

„Sie hat alles zusammengehalten. Es waren insgesamt viele starke Frauen an der Geschichte der Firma beteiligt“, sagt Martin Huchler über seine Urgroßmutter.

Einen Umbruch gab es um 1949, als die aufkommende Mobilität auch im Einzelhandel vieles veränderte. Das Unternehmen war inzwischen in den Händen von Sohn Franz Huchler, der den Schritt von Neukirch nach Tettnang wagte und dort das Geschäft der Familie Speth in der Kirchstraße übernahm.

Ausrichtung immer mehr hin zu Mode

In der Zwischenzeit hatte sich die Ausrichtung von Brautausstattung über Kolonialwaren immer mehr in Richtung Mode bewegt. Verkauft worden seien damals unter anderem auch Kurzwaren wie Stoffe, Nähgarne und Knöpfe, berichtet Martin Huchler.

Anfang der 70er Jahre errichtete Franz Huchler gemeinsam mit Sohn Arnulf Huchler ein neues Geschäfts- und Wohnhaus in der Karlstraße 5. Im Jahr 1974 eröffnete es und besteht bis heute, 2006 stieg Martin Huchler in die Firma mit ein und erweiterte sie ein Jahr später um die Filiale in Friedrichshafen. Über die Jahre wurden immer wieder Versuche unternommen, etwa mit einer eigenen großen Wäsche- und Strumpfabteilung oder Kinder und Jugendmode.

Martin Huchler (links), hier mit Ehefrau Manuela Huchler und den Kindern Nio und Flint sowie seiner Mutter Inge Huchler übernahm das Modegeschäft von seinem Vater Arnolf Huchler (ganz rechts) und führt das Unternehmen inzwischen in sechster Generation. (Foto: Huchler )

„Früher war alles bedarfsorientierter, da wurden beispielsweise unzählige Kittelschürzen verkauft“, so Martin Huchler. Vor allem an Hausfrauen richtete sich ein solches Geschäft damals.

Das habe sich zu einem konsumorientierteren Markt entwickelt, so Huchler. Rund 45 Mitarbeitende zählen heute zum Team des Modehauses. Huchler sieht dabei nach wie vor großes Potenzial in den Standorten Tettnang und Friedrichshafen - und setzt auch gezielt auf den stationären Ladenverkauf abseits vom Onlinehandel.