Radfahrer müssen aktuell in Tettnang und Umgebung einige Einschränkungen aufgrund der Witterung in Kauf nehmen. Einige Radwege können derzeit nicht geräumt werden.

Wie das Landratsamt mitteilt, ist ein Spezialfahrzeug für das Räumen von Radwegen aufgrund eines technischen Defekts ausgefallen. Die Straßenmeisterei Tettnang kann daher einige Radwege vorerst nicht räumen.

Welche Radwege betroffen sind

Betroffen sind folgende Radwege: an der L333 Tettnang nach dem Kreisverkehr Lochbrücke, an der B30 von Lochbrücke in Richtung Friedrichshafen, an der K7790 in Tettnang-Höll Richtung B467 sowie an der B467 von Tettnang in Richtung der Kreisgrenze.