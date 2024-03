["Eingeschlafen und " " gefahren"]

Nur knapp einem schweren Verkehrsunfall entgangen sind am Montag gegen 14 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer auf der L 333. Das berichtet die Polizei.

Ein 31-Jähriger war mit seinem VW von Walchesreute kommend in Richtung Tettnang unterwegs und nickte eigenen Angaben zufolge auf Höhe des Breitenwiesenwegs kurzzeitig ein.

Dabei geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und streifte dort mit seinem Fahrzeug den Maserati eines entgegenkommenden 59-Jährigen.

Anschließend erlangte der VW-Fahrer, wie die Polizei weiter mitteilt, wieder die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass die Situation verhältnismäßig glimpflich ausging.

Durch die Kollision entstand am Maserati Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, am VW fiel dieser minimal aus. Der 31-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten, teilt die Polizei abschließend mit.