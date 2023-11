Die Musikkapelle Tannau hat jüngst zum Jubiläumskonzert anlässlich des 175. Jubiläum in die Mehrzweckhalle in Obereisenbach eingeladen. Dieser Einladung sind zahlreicher Besucher gefolgt.

Eröffnet wurde das Jubiläumskonzert vom Jugendblasorchester TOK (Tannau, Obereisenbach und Krumbach) unter der Leitung von Janik Empen. Mit mitreißenden Darbietungen wie „A good Start“ und „Nessaja“ setzte das Jugendblasorchester TOK einen begeisternden Anfang für einen Abend voller Höhepunkte. Die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Hans-Peter Fuchs präsentierten ein beeindruckendes Konzertprogramm, das von klassischen Melodien bis zu modernen Kompositionen reichte. Im weiteren Konzertverlauf kamen Marsch, Polka und moderne Titel wie „Backdraft“ oder „Tribute to Roxette“ nicht zu kurz. Großes Highlight am Abend war zweifellos der Titel „Orpheus in der Unterwelt“, bei welchem die Kapelle ihr Können und ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellte. Das Publikum konnte sich mit der mitreißenden Energie der Musikkapelle auf eine Reise durch die Musikwelt mitnehmen lassen. Den krönenden Abschluss bildete die kraftvolle Aufführung von „James Bond 007 Selection“. Die Musikkapelle Tannau entführte die Zuhörer mit einer klangvollen Darbietung in die fesselnde Welt des berühmten Geheimagenten.

Höhepunkt des Abends waren die fünf Ehrungen für langjährige Mitglieder, die ihre musikalische Reise vor Jahrzehnten begonnen haben. Unter langanhaltendem Applaus wurde ihr Verdienst um die Musikkapelle und ihr Engagement gewürdigt. Daniel Dietenberger wurde für 20 Jahre geehrt und erhielt die Ehrennadel in Silber. Ihr 30. Jubiläum feierten Hans Schmidt, Wolfgang Staudacher und Andreas Strauß. Sie erhielten die Ehrennadel in Gold. Für beeindruckende 50 Jahre wurde Hubert Strauß geehrt. Er erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant und wurde zum Ehrenmitglied der Musikkapelle Tannau ernannt.