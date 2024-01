Eine Ortsgruppe und ihre Suche nach neuer Führung

Seit 1949 ist die Stadt Tettnang dabei - und inzwischen ältestes Mitglied der Ortsgruppe Tettnang des Schwäbischen Albvereins. Bürgermeisterin Regine Rist nahm dafür auf der jüngsten Hauptversammlung die Urkunde entgegen, obwohl sie „noch nicht so alt ist“, heißt es im Nachbericht der rührigen Gruppe. Zum Eintritt hat die Stadt dem kleinen Grüppchen - 20 Mitglieder, kaum Wanderungen - eine für damalige Verhältnisse hohe Spende von 50 D-Mark zukommen lassen, zweckgebunden an den Wiederaufbau der Gruppe. Heute werden 144 Mitglieder gezählt, das Jahresprogramm 2024 enthält 35 Wanderungen und Veranstaltungen.

Der Vorsitzende Hans Piller konnte auf der Versammlung 49 Teilnehmer begrüßen, darunter neben den Jubilaren mit der amtierenden Bürgermeisterin auch Altbürgermeister Viktor Grasselli und den Gauvorsitzenden Bodensee, Franz Rimmele. Dieser niahm mit Hans Piller die Ehrung der Vereinsjubilare vor: Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Siegfried Bücheler, Anton Funk, Manfred Mach, Margot Mach, Alfred Maierhofer und Gottfried Wend ausgezeichnet, für 40 Jahre Anna Bär-Litter, für 50 Jahre Josef Günthör und Alois Röck, und für 75 Jahre die Stadt Tettnang, vertreten durch Regine Rist.

Wie ein roter Faden zog sich durch alle Berichte die Frage, wie es mit der Ortsgruppe 2025 weitergeht. Denn da wird der Vorstand neu gewählt. Hans Piller, sein erster Stellvertreter und Rechner Alois Röck und die zweite Stellvertreterin Claudia Scherle stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Es muss eine neue Aufgabenzuordnung geben und die passenden Mitarbeiter müssen gefunden werden. Deshalb erging ein eindringlicher Appell des Gauvorsitzenden an die Mitglieder: Findet Mitstreiter für die Ortsgruppenführung.

Ansonsten zeugten alle abgegebenen Berichte von einem gut aufgestellten, funktionierenden Verein. Rechner Alois Röck sprach von „einem normalen Jahr, wir sind mit dem Einkommen ausgekommen“. Ernst Haas brachte Beispiele für die Arbeit der Wegewarte in Bezug auf Begehbarkeit und Wegekennzeichnung. Uwe Schipfel als Wanderwart zeigte sich zufrieden mit dem wettermäßig schwierigen Jahr 2023 und den Planungen für 2024. Die Rechnungsprüfer plädierten für Entlastung des Rechners. Der Gauvorsitzende leitete denn auch die Entlastung des Vorstands an. Hans Piller konnte so den offiziellen Teil der Hauptversammlung beschließen und machte den Weg frei für einen exzellenten Bilder-Rückblick auf das Wanderjahr 2023 von Alois Röck.