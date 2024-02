Was die Lumpenkapelle „Butzlumpa“ aus dem Argental kürzlich geschafft hat, das ist der weitaus bekannteren Blasmusikgruppe LaBrassBanda bisher noch nicht ein einziges Mal gelungen, Rapper Cro hat es erst zweimal geschafft: Ein Video der Butzlumpa ging kürzlich auf Instagram viral - sprich, es wurde quasi über Nacht zigtausende Male angeschaut und machte in Windeseile im Internet die Runde.

Inzwischen hat das Video über eine Million Aufrufe, wurde mehr als 31.000 Mal mit einem Herz, einem sogenannten Like, versehen und wurde mehr als 500 Mal kommentiert. Für die Lumpenkapelle selbst war diese Entwicklung eine echte Überraschung und absolut nicht geplant, wie Elias Bentele erzählt, der unter anderem für die Kanäle in den sozialen Medien zuständig ist.

In kurzer Zeit ging das Video durch die Decke

Zu hören ist in dem Video ein Ausschnitt aus einem Medley, das unter anderem aus den Titeln „Daft Punk“ in der Version von Pentatonix und „Madness“ von Dimitri Vegas und Like Mike besteht. Die Idee für das Medley sei schon im Sommer entstanden und schon beim ersten Mal proben hätten die Musiker bemerkt: Das macht Spaß und könnte gut werden, erinnert sich Elias Bentele.

Bei einer Probe in der Halle in Grünkraut filmten die Musikanten dann vor Kurzem einen Ausschnitt mit, luden ihn bei Instagram hoch - und schon nach ein paar Stunden gingen die Aufrufe durch die Decke.

Die Anzahl ihrer Follower bei Instagram habe sich durch das Video von anfangs 2300 auf inzwischen knapp 10.000 rasant erhöht.„Wir bekommen täglich unzählige Nachrichen und wirklich fast ausschließlich positive Reaktionen“, freut sich Elias Bentele.

Nachdem die Million Views tatsächlich geknackt wurden, will die Lumpenkapelle ein Versprechen einlösen, das sie den Fans vorab gemacht hatte: Das Medley soll professionell aufgenommen und auf den gängigen Streaming-Plattformen veröffentlicht werden.

Zahlreiche Anfragen gingen bereits ein

„Am Mittwoch vor dem Gumpigen werden wir mit einem Aufnahmeleiter in der Halle in Grünkraut das Medley aufnehmen“, so Elias Bentele. Wann es dann auf Spotify und Co zu hören sein wird, könne er noch nicht genau sagen - „Vielleicht klappt es ja sogar in der Fasnet noch“, meint er.

Der Internet-Erfolg könnte der Lumpenkapelle auch so manche Tür öffnen, denn es seien auch schon zahlreiche Einladungen für Kooperationen von anderen Kapellen bis aus der Schweiz dabei gewesen, ebenso Anfragen von Veranstaltern.

Und auch für die Gruppe selbst sei das Ganze natürlich eine tolle Sache. „Es sind alle momentan extrem beflügelt und motiviert“, beschreibt Elias Bentele die Stimmung.

Wer hinter der Kapelle steckt

Die Butzlumpa sind vorwiegend in der Fasnet aktiv und haben derzeit rund 50 Mitglieder, von denen pro Wochenende stets rund 40 bei Fasnetsumzügen und anderen Veranstaltungen mit dabei sind, um mit fetziger Blasmusik für Stimmung zu sorgen.

Gegründet hat sich die Gruppe im Jahr 2005 aus Mitgliedern der Musikkapellen Laimnau, Wildpoltsweiler, Krumbach, Obereisenbach, Tannau, Bodnegg und Grünkraut.