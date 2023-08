Tettnang

Einbrüche in Oberlangnau und Steinenbach

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Dienstag aktiv gewesen. Im Wittfeldweg in Oberlangnau hebelte er laut Polizei an einer Garage ein Fenster auf und brach dieses aus der Verankerung.

Veröffentlicht: 16.08.2023, 16:15 Von: sz