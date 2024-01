Einbrecher steigen in Haus ein

Tettnang

Einbrecher steigen in Haus ein

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Heiligabend und Freitag, 5. Januar, in ein Wohnhaus in der Straße Hagenbuchen eingebrochen, teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 18:28 Von: sz