Kuriose Basteleien hat es am Sonntag wieder beim Gaudi-Almabtrieb in Baldensweiler gegeben ‐ denn die echteste Kuhdarstellung hat es wohl am Ziel gegeben, bei der Hüpfburg mit Kuhkopf. Ansonsten sind die Abtriebstiere von der Baldensweiler Alm eher anders ausgefallen.

Immerhin mit zwei Hunden dabei war der Tannauer TLRG, in munterer Badekleidung und mit viel Witz. Das brachte jedoch nur den vierten Platz, den sich die „Leberrettungsgesellschaft“ mit den „Euerweh“-Darstellern der Feuerwehr aus Tannau samt Huhnkostüm teilen mussten. Die rosa Schnecken aus Dietmannsweiler landeten mit dem Motto „Keiner hat uns lieb“ und mit ihren nicht klebenden Schleimspuren auf dem dritten Platz.

Hybrid-Tier bringt den Sieg

Zweite wurden die Berger Buben mit ihrer verfrühten Weihnachtsmann- samt Renntierzug-Darstellung. Auf dem ersten Platz schließlich landete die Landjugend Krumbach-Obereisenbach, die eine Kuh-Pferd-Schaf-Imitation als Fass transportierten. Das Hybridtier war immerhin dazu in der Lage, volle Bierflaschen auszuscheiden.

Die rosa Schnecken aus Dietmannsweiler landen auf dem dritten Platz. (Foto: Olaf E. Jahnke )

Bewertet wurde durch eine fünfköpfige Jury, dabei zählten unter anderem die Tierdarstellung, Schmuck und Deko der Treiber, der Qualität des Gruppen-Selfies, die Publikumsgunst durch Applaus sowie das Ergebnis des Geschicklichkeitsspiels, wo es auf die Melk-Fertigkeiten zweier Gruppenteilnehmer ankam.

Für die Jury zählt das Kostüm ebenso wie die Idee. (Foto: Olaf E. Jahnke )

Musikalische Unterhaltung mit Folxtrott

Mit flotten Sprüchen begleitete Moderator Markus Joos die Veranstaltung. Der Förderverein der Musikkapelle Tannau, der den Gaudi-Almabtrieb und den Berggottesdienst auf dem „Lindele“ mit Pfarrer Angelo organisiert hat, zeigte ich zufrieden mit den Besucherzahlen, sowohl bei der Viehscheid-Party als auch beim Gaudi-Almabtrieb.

Bei zünftiger Musikbegleitung durch Folxtrott, Traktorrundfahrten und Bewirtung feierten die Besucher noch ausgiebig an der Baldensweiler Almhütte.